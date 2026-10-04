폭스바겐그룹코리아, 소방대원 전기차 구조 교육에 실차 지원

폭스바겐그룹코리아가 소방대원들의 전기차 사고 대응 교육에 실차를 지원했다.

폭스바겐그룹코리아는 2일 부산 해운대 엘시티(LCT)에서 열린 ‘전기차 안전구조 세미나’에 폭스바겐 ID.4와 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스를 교육용 차량으로 제공했다고 밝혔다. 세미나에는 전국 소방대원 약 100명이 참여했다.

사진= 폭스바겐그룹코리아 제공

한국교통안전공단은 전기차 사고 현장에서 구조대원의 안전을 확보하고 신속한 인명 구조를 돕기 위해 정기적으로 안전구조 세미나를 진행하고 있다.

이날 참가자들은 실차를 활용해 고전압 배터리와 배선 등 주요 시스템을 살펴보고, 인명 구조에 필요한 차체 절단 권장 위치를 확인했다. 에어백을 부풀리는 가스 발생장치인 ‘인플레이터’의 위치를 파악하고, 고전압 시스템을 안전하게 차단하는 절차도 실습했다.

폭스바겐그룹코리아는 소방대원 교육에도 활용할 수 있도록 고전압 차단 방법 등을 담은 전기차 안전구조 영상 자료도 제작해 배포했다.

틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 “전기차 보급이 늘어날수록 사고 현장에서 차량의 구조와 고전압 시스템을 정확히 이해하고 안전하게 대처할 수 있는 전문 지식이 더욱 중요해지고 있다”며 “실차 교육과 기술·교육 자료 공유를 통해 소방대원들의 신속하고 안전한 구조 활동을 지원하겠다”고 밝혔다.

폭스바겐그룹코리아는 지난해에도 제주 지역 소방대원 약 90명이 참여한 전기차 안전구조 세미나에 폭스바겐 ID.4와 아우디 SQ6 e-트론을 지원했다.

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