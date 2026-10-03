삼성바이오에피스, 테바와 신규 바이오시밀러 2종 파트너십 계약

삼성바이오에피스가 글로벌 제약사 테바 파마슈티컬 인더스트리(테바)와 면역질환 바이오시밀러 후보물질 2종에 대한 파트너십 계약을 체결했다. 이번 계약 대상은 파센라(성분명 벤라리주맙) 바이오시밀러‘SB41’과 일라리스(성분명 카나키누맙) 바이오시밀러 ‘SB44’로, 양사는 2종의 후보물질에 대한 개발 및 상업화 협력 관계를 구축하게 됐다.

삼성바이오에피스 사옥 전경. 삼성바이오에피스 제공

이번 계약에 따라 삼성바이오에피스는 개발과 규제기관 허가 및 생산을 담당하며, 테바는 미국·유럽·캐나다 시장에서 판매를 담당한다. 또한, 양사는 향후 판매 지역 및 후속 바이오시밀러 개발 협력에 대한 파트너십 확장 옵션에도 합의했으며 구체적인 계약 금액 및 조건은 공개하지 않았다.

삼성바이오에피스와 테바는 지난해 미국서 희귀질환 치료제 에피스클리(EPYSQLI)를 출시하고 최근 캐나다서 안과질환 치료제 오퓨비즈(OPUVIZ™)의 판매 파트너십을 체결했으며, 이번 계약을 더해 양 사의 협력 관계를 한층 더 강화하게 됐다.

김경아 삼성바이오에피스 김경아 사장은 “테바와의 성공적인 파트너십 성과를 바탕으로 신규 후보물질 2종에 대한 협력을 추진하게 됐으며, 앞으로도 다양한 질환 분야의 파이프라인 강화를 통해 전 세계 환자와 의료 시스템을 위한 바이오시밀러 공급을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 삼성바이오에피스는 현재 글로벌 시장에서 11개 제품을 판매하고 있으며, 기존 공개된 7종의 바이오시밀러 파이프라인에 이번 SB41과 SB44 2종을 더해 후속 파이프라인을 총 9종으로 확대했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지