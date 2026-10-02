男 양궁, 강호 인도 꺾고 리커브 단체전 金명중 [아시안게임]

한국 남자 양궁이 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 단체전을 제패했다.



김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)으로 이뤄진 남자 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 양궁 리커브 단체전 결승에서 인도를 세트 점수 5-1(56-56 57-50 56-54)로 꺾고 시상대의 주인공이 됐다.

대한민국 김우진 이우석 김제덕이 2일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승 대한민국과 인도의 경기에서 금메달을 확정 지은 후 태극기를 들고 기뻐하고 있다.

우리나라의 이번 대회 33번째 금메달이자 양궁의 두 번째 금메달이다.



양궁 첫 금메달은 컴파운드 남자 개인전에서 우승한 김종호(현대제철)가 획득했다.



2010 광저우 대회 단체전 우승 멤버인 김우진은 16년 만에 동료와 금메달을 합작했다. 2022 항저우 대회 챔피언인 이우석과 김제덕은 2회 연속 단체전 금메달을 수확했다.

2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승. 한국 김우진이 10점을 쏘자 김제덕과 이우석이 환호하고 있다.

경기는 세트별로 세 선수가 두 번씩 쏜 점수를 합산해 우열을 가리는 식으로 진행됐다. 세트에서 이기면 2점, 비기면 1점을 얻어 5점을 먼저 얻는 팀이 승리한다.



대표팀은 앞선 준결승에서 대만을 세트 점수 6-0(57-54 55-53 58-55)으로 가볍게 돌려세우고 결승에 올랐다.



결승에서 이우석-김제덕-김우진 순으로 화살을 쏜 대표팀은 1세트에서 비긴 뒤 2세트 시작과 함께 10점 세 발을 명중하며 분위기를 완전히 바꿨다.

2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 대한민국과 대만의 4강전. 한국 이우석과 김우진이 김제덕의 활시위를 지켜보고 있다.

인도 선수들의 화살이 중앙의 노란색이 아닌 그 주변을 둘러싼 빨간색에 치우치면서 2세트를 여유 있게 따낸 대표팀은 3세트에서 경기를 끝냈다.



세 명이 첫 발을 쐈을 때 28-28 동점을 이룬 상황에서 인도의 4번째 화살이 7점에 꽂히면서 승패가 사실상 갈렸다.



인도의 점수가 54점에 묶이자 이우석이 10점, 김제덕과 김우진이 차례로 9점을 쏴 56점을 쌓고 금메달을 확정했다.

<연합>

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