'탑과 열애' 나나 "당황했고 조금 부끄럽기도…예쁘고 건강하게 만날 것"

가수 겸 배우 나나(35·임진아)가 그룹 빅뱅 출신 탑(38·최승현)과 열애를 인정했다.

나나는 2일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 팬들에게 "많이 당황했지, 나도, 조금 부끄럽기도 하고"라고 한 뒤 "예쁘고 건강하게 만나겠습니다!"라는 글을 보냈다.

가수 탑 인스타그램

이날 나나와 탑의 열애 소식이 전해졌다. 두 사람은 탑의 정규 앨범 '다중관점' 작업을 통해 인연을 맺었으며, 4개월째 열애 중이다.

나나는 지난해 탑의 뮤직비디오 '완전 미쳤어' 촬영에 참여했다. 해당 곡이 수록된 탑의 솔로 정규 앨범 '다중관점'은 올 4월 발매됐다. 또한 나나는 탑의 앨범 홍보 콘텐츠에도 출연해 음반의 성공을 응원하기도 했다.

탑 관계자는 뉴스1에 "뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺었으며, 이후 가까워져 지난 6월경 연인 관계로 발전했다"고 밝혔다.

나나 측도 "뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며, 현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 알렸다.

한편 1987년 11월생으로 현재 만 38세인 탑은 지난 2006년 그룹 빅뱅 멤버로 데뷔했다. 2023년 빅뱅을 탈퇴한 뒤 2024년 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임2'에 출연하며 복귀했다.

1991년 9월생으로 현재 만 35세인 나나는 2009년 애프터스쿨로 데뷔해 배우와 가수 활동을 병행해 왔다. 지난달 공개된 넷플릭스 8부작 시리즈 '스캔들'에 출연해 희연 역을 연기했다.

<뉴스1>

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