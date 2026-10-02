부천 화학공장서 염산 누출…10명 호흡곤란·두통 호소

경기 부천의 화학 공장에서 염산이 누출되는 사고가 발생해 10명이 다쳤다.

사진 = 연합뉴스(부천소방서 제공)

2일 부천소방서 등에 따르면 이날 낮 12시42분쯤 부천시 오정구 내동의 한 화학공장에서 염산 누출 사고가 발생했다.

소방당국은 차량에 실려 있던 염산 1t이 담긴 용기를 운반하던 중 용기가 파손되면서 염산 약 400ℓ가 누출된 것으로 추정하고 있다.

이 사고로 공장 관계자 등 20∼60대 10명이 두통과 어지럼증, 호흡곤란 등의 증상을 호소했다.

당초 구토 증세를 보인 1명만 병원에 간 것으로 알려졌으나, 소방 당국은 현장에서 환자를 분류해 총 7명을 병원으로 이송한 것으로 파악됐다. 나머지 3명은 현장에서 응급 처치를 받았다.

경찰과 소방당국은 중화작업을 마치는 대로 정확한 누출 경위와 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

소방당국은 중탄산나트륨 등을 이용해 누출된 염산을 중화하는 작업을 진행하고 있다.

부천시는 이날 오후 1시12분쯤 인근 지역 주민들에게 안전안내문자를 보내 “창문을 닫고 차량은 우회해 달라”고 당부했다.

소방 당국은 소석회 등으로 중화 작업을 진행한 뒤 부천시에 현장을 인계했다.

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