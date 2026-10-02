‘성별 논란’ 올림픽 챔피언, 아시안게임도 재정복…대만 린위팅, 中 잡고 金

‘성별 논란’의 주인공이 돼 올림픽을 달궜던 대만 복서 린위팅(31)이 링으로 돌아와 2회 연속 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.

대만 여자 복싱 국가대표 린위팅이 2일 일본 아이치의 니시오 체육관에서 열린 2026 아이치∙나고야 아시안게임 복싱 여자 60㎏급 결승에서 양청위를 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아이치=AP연합뉴스

린위팅은 2일 일본 아이치의 니시오 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 복싱 여자 60㎏급 결승 양청위(중국)와 맞대결에서 5-0 전원일치 판정승을 거두고 금메달을 목에 걸었다. 이날 린위팅과 양청위에게 심판진 중 2명은 30-27을, 나머지 3명은 각각 29-28을 매겨 모두 린위팅의 손을 들었다. 린위팅은 긴 리치를 활용하면서 한 박자 빠른 스트레이트를 앞세웠다. 경기 내내 양청위의 접근을 차단, 경기 내내 우세한 흐름을 유지해 만든 승리였다. 대만과 중국의 맞대결이었던 만큼 관중석에서 장외 신경전이 벌어졌지만, 승리는 린위팅과 대만의 몫이었다.

린위팅은 지난 2022 항저우와 2024 파리 올림픽에서 정상에 선 세계적인 복싱 스타다. 린위팅은 앞서 열린 2022 항저우 아시안게임 때 페더급(57㎏급) 우승을 차지했고, 2024 파리 올림픽에서도 페더급에서 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회에선 라이트급(60㎏급)으로 체급을 올렸지만 챔피언의 위력은 여전했다.

아이치=AP연합뉴스

작지 않은 논란 속에 만들어낸 승리라 린위팅에겐 더 값졌다. 린위팅은 2년 전 올림픽 금메달을 수상한 후 성별 논란에 휩싸였다. 2023년 국제복싱협회(IBA)가 린위팅과 이마네 칼리프(린위팅)를 ‘성별 자격 검사 불합격’을 이유로 실격시켰던 사실이 재조명됐다. IBA는 구체적인 내용은 공개하지 않았으나 두 선수가 자격 기준을 충족하지 못했고, 다른 여성 선수들보다 경기상 이점이 있다고 주장했다. 두 선수는 트랜스젠더가 아니었지만, 논란이 커지자 도널드 트럼프 미국 대통령 등 유명 인사들까지 비판에 가담했다.

린위팅은 올림픽 이후 19개월간 링으로 돌아오지 않았다. 다만 그사이 IBA를 대신해 월드복싱이 복싱을 관장하게 됐고, 지난해 8월 모든 선수에게 Y염색체에 있는 성 결정 유전자(SRY) 유무를 확인하는 성별 검사를 의무화했다. 린위팅은 검사 후 대만복싱협회를 통해 의료 자료를 제출해 이의를 제기했고, 올 3월 월드복싱이 그의 여자부 출전 자격을 인정했다.

19개월의 시간은 린위팅의 정신을 더 단단히 만들었다. 싱가포르 스트레이트타임스에 따르면 린위팅은 지난달 30일 열린 대회 준결승 승리 후 믹스트존 인터뷰에서 “이런 논란에 어떻게 대처했고, 비슷한 이들에게 어떻게 조언하겠나”라는 질문에 “그냥 사회관계망서비스(SNS)를 꺼라. 가장 중요한 건 경기다. 외부 목소리를 완전히 차단했고, SNS 앱도 다 삭제했다. 오직 훈련과 경기 준비에만 집중했다”고 답했다.

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당시 린위팅은 “솔직히 (관중이 만드는) 소음은 나랑 무관하다. 내가 링 위에 설 수 있다는 것 자체가 이미 내 모든 걸 증명했다는 뜻”이라고 답했다. 성별 논란은 출전 자격을 획득한 것으로 종식했다는 뜻이다. 린위팅은 자신을 비난하는 이들을 향해 “(승리를 위해) 경쟁하는 건 나다. 굳이 다른 사람에게 설명할 필요 없다”며 “나 자신을 증명하는 가장 좋은 방법은 내 삶을 다른 사람에게 보여주는 것”이라고 밝혔다.

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