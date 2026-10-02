김지용 중수청장 후보 “검찰개혁 정신 구현 소임 다할 것”

2일 인사청문요청안이 국회에 제출된 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 검찰 개혁 정신을 구현하겠다는 다짐을 밝혔다.

김 후보자는 2일 오후 청문회 준비단 사무실이 있는 정부서울청사 창성동 별관으로 가는 길에 기자들과 만나 “앞으로 제게 중수청장으로 일할 기회가 주어진다면 검찰 개혁의 정신을 구현하는 데 소임을 다하겠다”고 말했다.

김지용 중대범죄수사청장 후보자가 2일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 정부서울청사 창성동 별관에서 현안과 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

이어 “중수청이 중대범죄에 대한 대응 역량을 온전히 갖추고, 국민의 권익과 피해자 보호를 위한 수사 기관으로 빠르게 안착할 수 있도록 저의 모든 역량을 다 바치겠다”고 덧붙였다.

김 후보자는 여권 일각에서 이른바 ‘친윤’(친 윤석열) 검찰 출신으로 분류된다는 의혹 등을 제기하며 임명 반대 목소리를 낸 데 대해 “추가 검증 과정을 거치면서 검찰 개혁이 후퇴하지 않을까 우려하시는 국민 여러분의 목소리를 무거운 마음으로 들었다”며 “새 형사사법체계의 성공을 바라는 국민적 열망이 얼마나 크고 준엄한지 다시 한 번 절감했다”고 말했다.

이어 “언론 등에서 제기되는 걱정이나 우려에 대해서도 드릴 말씀이 있지만, 이 또한 국민의 목소리로 생각하고 낮은 자세로 경청하면서 성실하게 청문회를 준비하겠다”면서 “곧 있을 인사청문회에서 저의 입장을 국민들께 상세하게 설명드리겠다”고 했다.

더불어민주당 내에선 강경파를 중심으로 김 후보자를 둘러싼 이견이 계속되고 있다. 추미애 경기지사는 전날 페이스북을 통해 “맛집이라기에 추천받아 찾아갔다. 하지만 막상 들여다보니 위생은 엉망이었고, 직원들도 불친절했다”며 “겉으로 내건 간판과 실제 모습이 다르다는 것을 알게 된 뒤에, 다른 이들에게 그곳을 권할 수는 없었다”고 했다.

김용민 의원도 같은날 페이스북에 글을 올려 “김구 선생님, 검찰개혁도 이리 어려운데 독립운동은 어찌 하신 것인가”라며 “광복 이후 ‘반민특위’를 만들었는데 친일파를 위원장으로 임명하면 어떻게 해야 하나. 개혁하는 자리에 개혁의 대상이 들어가는 것은 옳지 않다”고 말했다.

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