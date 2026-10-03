‘케데헌2’는 스크린서 본다…넷플릭스 “대규모 극장 개봉 기대하라”

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)의 속편이 대규모 극장 개봉을 통해 관객과 만날 전망이다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자는 지난달 30일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 블룸버그 스크린타임 행사에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속편의 극장 개봉 계획을 밝혔다. 그는 “속편이 나오면 매우 폭넓은 극장 개봉을 기대해도 좋다”고 말했다.

이어 넷플릭스가 극장에서 영화를 보고 싶어 하는 관객을 위해 작품에 따라 극장 개봉 전략을 확대하고 있다고 설명했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스

이는 2025년 공개된 전편과는 다른 방식이다. 전편은 지난해 6월 넷플릭스에서 스트리밍으로 공개됐으며, 이후 작품이 인기를 얻으면서 극장에서도 상영됐다. 특히 2025년 8월 미국과 캐나다 등에서 진행된 싱어롱 상영은 큰 관심을 받았다. 당시 ‘케데헌’은 북미 극장가에서 약 1900만달러의 수입을 올리며 넷플릭스 영화의 극장 흥행 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다.

넷플릭스가 속편의 극장 개봉 규모를 크게 확대하기로 한 배경에는 전편의 기록적인 흥행이 있다. ‘케이팝 데몬 헌터스’는 넷플릭스 역사상 가장 많이 시청된 영화가 됐으며, 2026년 3월 넷플릭스는 누적 시청 수가 5억회를 넘어섰다고 밝혔다. 속편 제작에는 전편의 매기 강과 크리스 아펠한스 감독이 다시 참여한다.

넷플릭스는 최근 작품별로 극장 개봉 전략을 차별화하고 있다. 서랜도스는 가족 관객을 중심으로 반복 시청이 이뤄지는 작품의 경우 대규모 극장 개봉에 적합하다고 설명하면서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속편을 그 사례로 언급했다. 넷플릭스는 앞으로 극장 개봉 작품의 흥행 수치도 공개할 계획이다.

다만 속편의 정확한 개봉일과 극장 독점 상영 기간은 아직 발표되지 않았다. 현재 알려진 제작 목표 시점은 2029년이다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 K팝 걸그룹 헌트릭스의 멤버 루미, 미라, 조이가 아이돌로 활동하면서 동시에 악령과 맞서 싸우는 이야기를 그린 액션 판타지 애니메이션이다.

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