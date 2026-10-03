대구시, 의료급여사업 예산 62억 추가 확보…취약층 의료서비스 강화

대구시가 추가경정예산을 통해 의료급여사업 추진비 62억 원을 추가 확보하고 의료급여 수급자의 안정적인 의료서비스 이용과 건강관리 지원을 대폭 강화한다.

3일 대구시에 따르면, 의료급여는 생활이 어려운 시민의 질병∙부상∙출산 등에 대해 국가가 의료서비스를 보장하는 공공부조제도다. 경제적 어려움으로 의료서비스 이용에 제약을 받을 수 있는 취약계층의 의료비 부담을 완화하고 건강한 생활을 유지할 수 있도록 지원하는 사회안전망이다.

대구시가 추가경정예산을 통해 의료급여사업 추진비 62억 원을 추가 확보하고 의료급여 수급자의 안정적인 의료서비스 이용과 건강관리 지원을 대폭 강화한다.

시는 올해 제2차 추경을 통해 의료급여 진료비, 건강 생활 유지비, 재가 의료급여 사업비, 구∙군 의료급여 사업비 등을 추가로 확보했다. 이를 통해 보다 많은 의료급여 수급자가 적정한 의료 혜택을 받을 수 있도록 지원할 방침이다. 아울러 시는 의료급여 수급자의 건강을 보호하고 의료급여사업의 효율성을 높이기 위한 다양한 특화사업도 함께 추진하고 있다.

대표적인 예로 약물 관리가 필요한 의료급여 수급자를 대상으로 전문약사가 1대 1 맞춤형 복약 상담을 제공하는 '내가 먹는 약, 단디 알기 사업'이 있다. 이 사업은 거동이 불편한 대상자에게는 약사가 직접 가정을 방문하고, 거동이 가능한 대상자는 상담약국에서 복약지도를 받을 수 있도록 하는 등 대상자의 상황에 맞춘 복약 관리 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

시는 이번 사업을 통해 중복 투약이나 부적절한 약물 복용, 약물 부작용 등을 예방하고 의료급여 수급자가 자신의 복용약을 정확하게 이해하고 안전하게 복용할 수 있도록 지원할 계획이다. 한편으로는 불필요한 처방∙조제를 줄여 의료급여 재정의 효율적인 관리에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

이재홍 시 보건복지국장은 "이번 추경을 통해 확보한 시비를 바탕으로 의료급여 수급자들이 필요한 의료서비스를 충분히 이용할 수 있도록 지원하고, 사례 관리와 건강관리 등 수급자의 건강을 보호하기 위한 사업도 내실 있게 추진하겠다"고 말했다. 이어 “앞으로도 대구시의 특화사업을 비롯한 다양한 의료급여 사업을 통해 수급자의 건강을 세심하게 살피고, 건강한 삶을 지원하면서도 의료급여 재정이 효율적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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