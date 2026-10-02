李, 노인의 날 맞아 “저소득층 기초연금 강화…노인 일자리 118만개 확대”

2일 제30회 노인의 날을 맞아 이재명 대통령이 저소득층에 대한 기초연금 지원을 강화하고 노인 일자리도 역대 최대인 118만개로 확대하겠다고 밝혔다.
이날 서울 중구 인근 호텔에서 열린 노인의 날 기념식에서 이 대통령은 “가난을 대물림하지 않겠다는 일념으로 자식들을 키워내고 또 산업화와 민주화의 최전선에서 역사의 거대한 물줄기를 바꿔놓으신 분들이 바로 여러분”이라면서 “어르신들께서 흘리신 눈물과 땀방울이 있었기 때문에 오늘날 세계 10위권의 경제 강국 또 세계인의 마음을 움직이는 문화강국 대한민국이 됐다”고 말했다.
이 대통령은 “어르신 여러분께서 살아오신 평생의 경험과 지혜가 존중받고 또 건강하고 행복한 노후를 누리실 수 있도록 우리 정부가 자식과 같은 마음으로 더욱 세밀하게 살피겠다”고 약속하면서 “행복한 노후의 기본인 경제적 안정을 위해 저소득층 대상으로 기초연금을 더 두텁게 지원한다”고 전했다.
그러면서 이 대통령은 “노인 일자리도 역대 최대인 118만개로 확대하게 된다”며 “비용 때문에 치료받기를 주저하시는 일이 결코 생기지 않도록 간병비에도 건강보험 적용을 추진하겠다”고 밝혔다.
뒤이어 이 대통령은 “요양원이나 병원에만 의존하는 구조에서 벗어나 우리 어르신들이 사시는 곳에서 돌봄 서비스를 충분하게 받을 수 있도록 지역 돌봄망도 확실하게 챙겨가겠다”고 강조했다.
계속해서 이 대통령은 “내년부터는 많은 것들이 바뀌게 될 것”이라며 “체감하실 수 있을 만큼 많은 것들이 개선될 테니까 기대해 주시면 좋겠다”고 말했다.
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