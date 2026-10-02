개천절 연휴 서울 도심 곳곳 집회·행사…교통혼잡 예상

개천절 연휴(3~5일) 서울 도심 곳곳에 예정된 집회와 행사로 교통 혼잡이 예상된다.

2일 서울경찰청에 따르면 자유통일당은 3일 오후 1시부터 서울 종로구 세종대로(동화면세점~대한문) 일대에서 대규모 집회를 가진 뒤 오후 4시부터 새문안로와 자하문로를 통해 신교사거리까지 행진을 예정했다. 국민의힘과 시민단체 천만인운동본부, 전국구국동지연합회, 팔레스타인연대 등도 오후 1시부터 6시까지 숭례문, 서울역, 보신각 등에서 집회 후 종로와 을지로 일대 행진을 이어간다.

서울경찰청. 연합뉴스

강남에서는 3일부터 5일까지 도산대로를 중심으로 한 ‘2026 강남페스티벌’ 행사가 열린다. 이에 따라 강남구 도산대로 도산공원사거리에서 학동사거리 방향 500m 구간은 3일 자정부터 5일 오전 6시까지 양방향 전차로가 교통 통제된다. 행사 첫날인 3일 오후 4시 청담사거리에서 학동사거리까지 약 730m 구간은 대규모 퍼레이드가 예정돼 일시 차량 통제가 이뤄진다.

서울 영등포구 여의도 일대에서는 4일과 5일 마라톤 대회가 예정돼 교통이 통제된다. 이들 마라톤은 여의도공원에서 출발해 서강대교를 거쳐 광흥창역에서 다시 여의도공원으로 되돌아오는 코스인데 여의서로 구간은 오전 7시~9시30분까지 차량이 전면 통제된다.

경찰은 교통혼잡으로 인한 시민불편을 최소화하기 위해 집회와 행사 장소 주변 가변차로를 운영한다. 도심권에는 교통경찰 등 209명, 강남권에는 교통경찰 등 753명이 투입된다.

경찰 관계자는 “도심권과 강남권 등 일대에서 교통혼잡이 예상된다”며 “가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인해 달라”고 당부했다.

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