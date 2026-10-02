가수 겸 배우 탑·나나, 5개월째 열애…"뮤직비디오 촬영 인연"

가수 겸 배우 탑(최승현·39)과 나나(35)가 5개월째 열애 중이다.



탑의 소속사 탑스팟픽쳐스는 2일 "두 사람이 (탑의) 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺었다"며 "이후 가까워져 지난 6월께 연인 관계로 발전했다"고 밝혔다.

가수 겸 배우 탑(좌)과 나나(우). 더씨드 제공

나나의 소속사 써브라임 역시 "뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었고, 현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 교제 사실을 인정했다.



나나는 올해 4월 발매된 탑의 첫 번째 솔로 정규앨범 타이틀곡 '완전미쳤어!'의 뮤직비디오에서 탑과 호흡을 맞췄다.



두 사람은 감각적인 색채와 영상미가 돋보인 이 뮤직비디오에서 함께 춤을 추는 장면 등을 촬영했다.



탑은 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔해 가수와 배우를 오가며 큰 인기를 누렸으나 2017년 대마초 흡연 사실이 적발된 이후 활동을 중단했다. 이후 2024년 12월 넷플릭스 드라마 '오징어 게임 2'에 출연하며 활동을 재개했다.



나나는 2009년 걸그룹 애프터스쿨로 데뷔해 애프터스쿨과 그 유닛(소그룹) 오렌지캬라멜 등으로 인기를 누렸다. 이후 2016년 tvN 드라마 '굿 와이프'를 시작으로 배우로도 활동하고 있다.

<연합>

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