게임인가 스포츠인가… 안향식, 버추얼 태권도 초대 챔피언 도전 무산 [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 버추얼 태권도 초대 아시안게임 챔피언을 노렸던 안향식(용인대)이 첫 경기에서 패하며 8강 진출에 실패했다.

안향식은 2일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 개인전 16강에서 베트남의 쩌우 응옥 뚜옛 상에게 세트 스코어 1-2로 졌다.

대한민국 안향식이 2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 개인전 16강에서 쩌우응옥뚜옛상(베트남)을 상대로 경기하고 있다. 도요하시=뉴시스

대한민국 안향식이 2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 개인전 16강에서 쩌우응옥뚜옛상(베트남)을 상대로 경기하고 있다. 도요하시=뉴시스

당초 오전 9시10분 시작 예정이었던 경기는 장비 이상으로 9시20분에야 시작됐다. 경기 도중에도 장비 점검으로 중단되는 등 차질이 빚어져 오전 9시33분에 끝났다.

안향식은 1라운드 초반부터 상대의 머리를 집중적으로 공략했다. 그러나 종료 18초 전 경기가 중단됐고, 재개 직후 체력 게이지가 절반도 남지 않은 상황에서 상대의 오른발 돌려차기를 허용해 첫 라운드를 내줬다.

약 3분간의 장비 점검 뒤 시작된 2라운드에서는 반격에 성공했다. 연속 측면 공격과 내려차기로 상대의 체력을 절반 수준까지 떨어뜨린 안향식은 종료 20초 전 상대를 3초간 움직이지 못하게 하는 '스턴' 상태로 만든 뒤 오른발 공격을 성공시켜 승부를 원점으로 돌렸다.

그러나 마지막 3라운드에서 초반부터 머리 공격을 잇달아 허용하며 주도권을 내줬다. 상대는 최대 체력의 40%에 해당하는 400HP를 남겼지만, 안향식은 체력 게이지가 모두 소진돼 패배가 확정됐다.

쩌우응옥뚜옛상(베트남)이 2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 개인전 16강에서 대한민국 안향식을 상대로 경기하고 있다. 도요하시=뉴시스

버추얼 태권도는 가상현실(VR) 헤드셋과 동작 추적 장치를 착용하고 신체 접촉 없이 가상 경기장에서 겨루는 종목이다. 이번 대회에서 처음 정식 메달 종목으로 채택됐으며, 성별과 체급 구분 없이 혼성 개인전으로 진행된다. 라운드당 최대 60초씩 3전 2승제로 치러지며, 상대의 체력 게이지를 먼저 소진시키거나 경기 종료 시 체력이 더 많이 남은 선수가 승리한다.

안향식은 이날 오후 2시30분 열리는 태권도 겨루기 남자 58㎏급에 출전해 다시 메달에 도전한다.

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