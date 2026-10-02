이미지스, 인도 자동차 시장 진출 추진…FutureCraft Partners와 사업협력 MOU 체결

터치·햅틱 반도체 전문 팹리스 기업 이미지스가 인도 자동차 시장에서 신규 사업기회 발굴과 사업 확대에 나선다.

이미지스는 인도 FutureCraft Partners와 인도 시장 사업개발 및 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 이미지스가 보유한 반도체 제품 및 기술 역량과 FutureCraft Partners의 인도 자동차 산업 경험 및 비즈니스 네트워크를 기반으로 인도 자동차 시장의 신규 고객과 사업기회를 발굴하고 현지 사업 확대를 추진한다.

특히 이미지스는 Touch, Haptic, Force 등 HMI(Human Machine Interface) 관련 반도체 및 솔루션을 중심으로 인도 자동차 시장의 Tier-1·Tier-2 업체 및 관련 파트너와 신규 사업기회를 발굴한다. 자동차 분야에서의 협력을 기반으로 향후 Mobile 및 Electronics 등 다양한 분야로 사업기회를 확대하는 방안도 검토한다.

FutureCraft Partners는 Automotive Tier-1·Tier-2 분야를 중심으로 시장 확대와 사업개발을 지원하는 Strategic Advisory & Consulting 회사다. 글로벌 Automotive Tier-1 기업에서 CEO 등 주요 경영진을 역임한 전문가들을 중심으로 구성됐으며, 해외 기업의 인도 시장 진출과 신규 고객 발굴, 시장 확대 전략 및 Business Development 등을 지원하고 있다.

이미지스는 이번 협약을 계기로 인도 현지 자동차 시장에서 신규 고객 및 파트너와의 접점을 확대하고, 자사의 차량용 반도체 및 HMI 솔루션의 적용 기회를 발굴해 나갈 방침이다.

이미지스 관계자는 “인도 자동차 시장은 향후 이미지스가 사업 확대를 추진하고자 하는 중요한 시장 중 하나”라며 “FutureCraft Partners가 보유한 글로벌 자동차 산업 경험과 인도 현지 네트워크를 바탕으로 고객 접점을 확대하고, 이미지스의 Touch·Haptic·Force 기술을 기반으로 새로운 사업기회를 발굴해 나갈 계획”이라고 말했다.

이어 “Automotive 분야를 시작으로 향후 다양한 Application과 시장으로 협력 범위를 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

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