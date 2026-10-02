LG전자, 폐배터리 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’ 이어간다

LG전자가 기후에너지환경부의 후원 아래 한국환경공단, E-순환거버넌스와 공동으로 올해 두 번째 무선청소기 폐배터리 수거 캠페인 ‘배터리턴’을 진행하며 고객과 함께 자원순환 실천을 이어갈 계획이다.

LG전자가 1일부터 다음 달 30일까지 제조사에 관계없이 무선청소기 폐배터리를 반납하면 새 배터리 구매 시 할인 혜택을 제공하는 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’을 진행한다. 고객이 LG전자 서비스센터를 방문해 무선청소기 폐배터리를 반납하고 있다. LG전자 제공

LG전자는 1일부터 다음 달 30일까지 배터리턴 캠페인을 진행한다. 고객은 제조사와 관계없이 사용하던 무선청소기 폐배터리를 전국 LG전자 서비스센터에 반납하면 된다. 서비스센터 방문이 어려운 고객은 온라인 브랜드샵을 통해 비대면으로 참여할 수 있다. LG전자는 고객 참여 확대를 위해 폐배터리 반납 시 LG 코드제로 A9, A9S, A7 배터리 구매 할인 혜택을 제공한다.

LG전자는 재사용하기 어려운 무선청소기 폐배터리를 수거해 분해하고 니켈, 리튬, 코발트, 망간 등 희유금속을 회수한다. 무게가 약 450g인 LG 코드제로 A9S 폐배터리 한 개에서는 니켈 31.91g, 리튬 6.06g, 코발트 4.21g, 망간 2.04g 등을 회수할 수 있다. 폐배터리 1,500개를 재활용하면 중형 전기차 한 대의 배터리를 만드는 데 필요한 양의 리튬을 회수할 수 있는 셈이다.

배터리턴 캠페인을 시작한 2022년부터 올해 상반기까지 누적 수거한 폐배터리의 총 무게는 약 156톤, 수량은 34만 개가 넘는다. 이들 폐배터리에서 회수한 희유금속은 13톤 이상에 달한다. 캠페인 누적 참여 고객도 20만 명을 넘어섰다.

캠페인 첫해인 2022년 약 1만2000명이었던 참여 고객은 지난해 5만 명 이상으로 4배 넘게 늘었다. 올해 1차 캠페인에는 3만여 명이 참여해 폐배터리 약 29톤, 6만4천 개를 반납했다. 수거량은 지난해 같은 기간보다 약 10톤 증가했다.

LG전자는 폐배터리에서 희유금속을 회수∙재활용해 얻은 수익을 지역사회에 환원하며 자원순환의 사회적 가치를 확산하고 있다. LG전자는 1일 지난 배터리턴 캠페인으로 마련한 기금을 활용해 아동복지시설 파인트리홈에 LG 코드제로 AI 오브제컬렉션 A9 무선청소기 15대를 기증했다. 기증식에는 LG전자 청소기사업실 윤형태 실장과 한국환경공단 문갑생 이사, E-순환거버넌스 이상진 이사장, 파인트리홈 김주리 원장 등이 참석했다.

앞서 LG전자는 배터리턴 캠페인으로 마련한 기금으로 지적장애인 거주시설과 미혼모 복지시설, 취약계층에 무료 급식을 제공하는 종합사회복지관 등에 무선청소기를 기증하며 지역사회를 위한 나눔을 이어왔다.

한편 LG전자는 배터리턴을 비롯해 다양한 폐가전 수거 활동을 펼치고 있다. 지난해 전 세계 56개국 91개 지역에서 회수한 폐전자제품은 64만 톤이다. 2006년부터 누적 회수량은 565만 톤에 달한다.

LG전자는 국내외 사업장에서 발생하는 폐기물의 재활용을 확대하고 글로벌 사업장의 폐기물 매립 제로 인증을 추진하는 등 자원순환 체계 구축에도 힘쓰고 있다. 지난해 국내외 사업장의 폐기물 재활용률은 97.3%로, 2030년 목표치인 95%를 조기에 넘어섰다.

손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 “고객이 손쉽게 동참할 수 있는 자원순환 활동을 확대하며 지속가능한 미래를 만드는 데 기여할 것”이라고 말했다.

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