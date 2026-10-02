“아버지가 맞을 흉탄을 어머니가”…유영하, 박정희 미공개 편지 공개

국민의힘 유영하 의원이 2일 영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란과 관련해 육영수 여사 피격 사건 직후 박정희 전 대통령이 딸 박근혜 전 대통령에게 보낸 친필편지를 공개했다. 유 의원은 영화가 박 전 대통령의 명예를 훼손하고 유족에게 상처를 줬다며 감독과 제작진에게 상영 중단 및 공개 사과를 요구했다.

유 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “논란이 시작된 이후 박근혜 전 대통령께서 당시 사건과 관련하여 보관하고 계셨던 자료를 제게 전달해 주셨다”며 친필편지 복사본을 공개했다. 지금까지 외부에 공개되지 않았던 자료라는 게 유 의원 설명이다.

유 의원에 따르면 해당 편지는 육 여사 서거 이틀 뒤인 1974년 8월17일 오후 10시에 작성됐다. 당시 프랑스에 유학 중이다 육 여사 소식에 귀국하던 박근혜 전 대통령이 일본 도쿄를 경유하는 과정에서 동생 박근령 씨로부터 전달받았다.

해당 편지에는 박정희 전 대통령이 “아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 대신 맞고 가셨다”, “내가 맞고 어머니가 살았드라면 얼마나 좋았을까 하고 몇번이나 생각해 본다”, “현관에서 아버지 혼자 너를 마중할 일을 생각하니 앞이 캄캄하구나”라며 괴로운 심정을 토로하는 내용이 담겨있다.

유 의원이 이날 공개한 고 박정희 전 대통령의 편지. 편지에 “아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 내 대신 맞고 가셨다”, “내가 맞고 어머지가 살았드라면” 등의 내용이 담겨있다.

유 의원은 “편지에는 박정희 대통령의 비통한 심정이 그대로 담겨있다”며 “육 여사 피격사건에 대해 새롭게 역사를 쓰겠다는 것이 아니다. 이미 존재하는 기록을 기록 그대로 보자는 것”이라고 밝혔다.

영화가 실제 역사적 인물과 기록에 영화적 가설을 섞어 사실과 허구의 경계를 흐렸다는 것이 유 의원의 주장이다. 그는 “당시 수사당국은 저격범 문세광이 조총련계 인물과 연계돼 범행을 준비한 것으로 결론 내렸고, 문세광은 내란목적살인 등의 혐의로 기소돼 사형 판결을 받았다”며 “영화에선 이 사건을 둘러싼 이른바 ‘중정 윗선’의 개입 가능성이 제기된다”고 짚었다.

이어 “창작과 표현의 자유가 객관적인 역사적 사실을 마음대로 뒤집을 수 있는 면허는 아니다”라며 “실제 피해자가 존재하고, 그 유족이 지금도 살아 있으며, 대한민국 현대사의 중대한 비극을 소재로 삼았다면, 창작의 자유만큼이나 무거운 책임이 뒤따르는 것”이라고 강조했다.

유 의원은 허진호 감독과 제작진에게 영화 상영 중단과 공개 사과를 요구했다. 유 의원은 “실제 기록을 근거한 역사적 사실과 자신들이 창작했다고 주장하는 부분을 명확히 구분해 국민 앞에 설명하라”며 “감독 스스로 ‘합리적으로 불가능한 주장’이라 밝힌 만큼, 영화가 역사를 왜곡했다는 국민 분노를 감안해 영화 상영 중단 등 책임지는 자세를 보이라”고 했다. 그러면서 “박정희 전 대통령에 대한 명예를 훼손한 것에 대해 사죄하고 상처를 받으신 유족과 국민께 공개적으로 사과하라”고 덧붙였다.

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