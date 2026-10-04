검찰청 폐지, 중수청 시대 개막… 사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

중대범죄수사청 출범을 하루 앞둔 1일 관계자들이 서울 중수청 로비에서 집기들을 정리하고 있다. 이날 국민의힘은 청사 앞에서 ‘형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회’를 개최했다. 남정탁 기자

검찰청이 폐지되고 검찰의 기존 중대범죄 수사 기능을 넘겨받는 중대범죄수사청(중수청)이 문을 여는 2일부터 형사 고소·고발 사건은 경찰 접수가 원칙이다. 범죄 피해자나 고발인들은 범죄유형과 피해 액수 등을 따져본 뒤 경찰이나 중수청, 고위공직자범죄수사처(공수처), 각 부처나 지방자치단체 소속 특별사법경찰관(특사경) 중 한 곳에 고소·고발장을 내야 한다.

접경지대 보수작업 중인 북한군 30일 경기 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 일대에서 북한 군인들이 철조망 보수작업을 하고 있다. 북한은 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정한 이후 비무장지대를 국경선으로 규정하며 철책 설치, 대전차방벽 건설, 지뢰 매설 등 요새화 작업을 진행 중이다. 김포=이재문 기자

정전협정에 따라 DMZ에 설정된 MDL을 기준으로 북한군의 움직임을 판단하는 합동참모본부는 MDL 이남에서 정상적인 수색작전을 하던 우리 장병들이 “북한군 지뢰에 의해 심각한 부상을 당했다”고 명확히 했다. 유엔군사령부도 같은 날 입장문을 내고 북한의 정전협정 위반 행위가 있었다는 결론을 내놨다.

반면 김 부장은 이날 공개된 담화에서 북한군이 “단 한 번도 국경선을 넘어선 적이 없다”고 강변했다.

국방위서 답변하는 姜장관 강신철 국방부 장관(왼쪽)이 29일 서울 국회 본청에서 열린 국방위원회의 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고 현안 질의에 참석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

권대원 합동참모본부 차장은 29일 국회 국방위원회 현안질의에서 “유엔군사령부가 인정하는 것은 오늘(29일) 발견된 네 번째 지뢰와 공병이 다쳤던 첫 폭발의 화구, 수색대대장이 다쳤던 두 번째 폭발의 화구 등 세 곳의 위치가 분명히 MDL 남쪽이라는 것”이라고 말했다.

AI 순찰로봇 ‘순라봇’… “덕수궁 지켜요”. 유희태 기자

서울 중구 덕수궁 일대에서 29일 인공지능(AI) 순찰로봇 ‘순라봇’이 궁 안을 돌아다니고 있다. 국가유산청에서 운용 중인 순라봇은 중소벤처기업부가 추진하는 ‘AI 순찰로봇 실증사업’의 일환으로 낮에는 온열 질환이나 낙상 등으로 쓰러진 관람객과 화재를 탐지하고, 관람객이 없는 야간에는 화재와 침입자를 살핀다.

추석 연휴 흔적… 산더미처럼 쌓인 스티로폼. 용인=유희태 기자

추석 연휴 후 첫 평일인 28일 경기 용인시 이동읍 공공재활용센터에서 직원들이 연휴 기간에 배출된 선물 포장용 스티로폼을 정리하고 있다. 기후에너지환경부는 30일까지 전국 지방정부와 한국환경공단, 국립공원공단, 한국도로공사, 한국철도공사, 한국공항공사 등과 함께 ‘추석 연휴 생활폐기물 특별관리대책’을 추진, 명절 전후 폐기물 수거와 재활용품 처리 상황을 집중 관리한다.

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