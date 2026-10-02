강남, 4600만원 포켓몬 카드 사고 “손 떨려…일 많이 해야겠다”

가수 강남이 약 5000만원에 달하는 포켓몬 카드를 구매해 눈길을 끌었다.

지난 1일 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘전세계 1등 포켓몬 카드, 강나미가 손에 넣었습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’

영상에서 강남은 국내 최대 규모의 포켓몬 카드 행사장을 찾아 다양한 희귀 카드를 살펴봤다. 그는 행사장을 둘러보며 “초대받은 것도 아닌데 그냥 왔다. 이런 건 처음”이라고 말했다.

여러 카드를 살펴보던 강남은 한 카드에 관심을 보였다. 판매자가 제시한 가격은 두 장에 4600만원이었다. 강남은 가격을 확인한 뒤 놀라움을 드러냈고, 해당 가격이 적정한지 먼저 확인했다. 판매자는 “적정한 가격이다. 시세다”라고 설명했다.

이에 강남은 직접 거래 가격을 확인하며 신중하게 구매 여부를 검토했다. 그는 한참 고민한 뒤 “내 생각에는 이게 여기서 제일 좋은 카드”라며 결국 카드를 구매했다. 강남은 고가의 카드를 손에 넣은 뒤 강남은 “손이 떨린다. 나 일해야겠다. 많이 해야겠다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’

강남은 과거부터 포켓몬 카드를 꾸준하게 수집해온 것으로 알려졌다. 그는 일본 도쿄 아키하바라를 찾아 포켓몬 카드 구매에 하루 동안 약 5000만원을 지출한 영상을 공개하기도 했다. 당시 강남은 지출 규모가 커지자 아내 이상화를 언급하며 “경제 감각이 마비됐다. 최악의 남편 같다”고 말하기도 했다.

한편 최근 포켓몬 카드는 단순한 수집품을 넘어 고가 거래가 이뤄지는 자산으로 주목받고 있다. 희귀도와 카드 상태, 발행 시기 등에 따라 수천만원을 넘어 경매에서 고액에 거래되는 사례도 있다. 해외에서는 전문 등급 업체의 감정을 받은 카드를 중심으로 가격이 형성되면서 투자 목적으로 카드를 구매하는 수집가도 늘고 있다.…

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