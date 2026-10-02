레드포스PC방, 로지텍과 ‘플레이 딜 데이즈’…게이밍 기어 특가 판매

PC방 프랜차이즈 레드포스PC방이 로지텍코리아와 손잡고 게이밍 기어 할인 행사를 연다.

레드포스PC방 운영사 비엔엠컴퍼니는 10월 2일부터 16일까지 전국 레드포스PC방 주요 매장과 배민스토어에서 ‘2026 로지텍 G 플레이 딜 데이즈(Logitech G PLAY DEAL DAYS)’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

행사 기간에는 로지텍 G 시리즈의 게이밍 마우스, 키보드, 헤드셋 등 주요 제품을 최대 25% 할인된 가격에 살 수 있다. 배민스토어에 입점한 매장에서는 온라인 쿠폰으로도 구매할 수 있다. 비엔엠컴퍼니는 배민스토어 할인 비용을 지원하고, 매장 안에 행사 홍보물을 배치해 온라인과 오프라인 판매를 함께 운영한다는 계획이다.

구매 고객을 위한 경품 행사도 열린다. 행사 기간 온·오프라인 채널에서 로지텍 G 제품을 산 고객은 지급받은 QR코드로 추첨 이벤트에 참여할 수 있다. 당첨자에게는 농심 레드포스 선수단의 친필 사인 유니폼과 관련 굿즈 등이 주어진다.

이번 행사는 가맹점 매출을 늘리는 동시에 PC방 매장을 게이밍 기어를 직접 써볼 수 있는 오프라인 쇼룸으로 활용하려는 목적도 담겼다. 비엔엠컴퍼니는 과거 비슷한 행사에서 일부 참여 매장의 판매 실적이 늘어난 사례가 있었다며, 이번에도 매장 내 게이밍 기어 판매와 체험 기회를 넓히는 방향으로 행사를 운영할 방침이라고 설명했다.

레드포스PC방은 e스포츠 구단 농심 레드포스와 PC방 운영·창업 기업 비엔엠컴퍼니가 함께 운영하는 브랜드다. 회사 측에 따르면 현재 전국에서 170개가 넘는 매장을 운영하고 있다.

서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 “로지텍과의 협업을 통해 게이밍 기어 할인과 e스포츠 연계 이벤트를 함께 마련했다”며 “앞으로도 가맹점 운영과 고객 체험을 연계한 다양한 브랜드 협업을 이어갈 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지