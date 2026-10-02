서인영, 크라운제이와 가상 결혼 “너무 과몰입해 제작진이 못 만나게 했다”

E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 화면 캡처

가수 서인영이 과거 MBC 예능 프로그램 ‘우리 결혼했어요’ 출연 당시 비화를 공개했다.

서인영은 1일 방송된 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’에서 미미미누와 요즘 연애 프로그램을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 미미미누가 최근 다양한 연애 프로그램을 소개하자 서인영은 “라떼는 말이야”라며 과거 자신이 출연했던 연애 프로그램을 떠올렸다.

서인영은 “지금이랑은 좀 다른 느낌이었다. 너무 정이 있고 재밌었다. 우리 시절에는 낭만이 있었다”고 말했다.

특히 자신의 전성기 시절 출연했던 ‘우리 결혼했어요’ 이야기가 나오자 당시 상황을 생생하게 전했다. 서인영은 “냅다 결혼부터 시켜서 방에 누워 있었다”며 웃었다.

당시 서인영의 가상 남편은 가수 크라운제이였다. 두 사람은 프로그램에서 실제 부부를 방불케 하는 호흡을 보여주며 ‘개미커플’로 불렸다.

서인영은 “가상 남편도 PD님이 정해줬다”며 “녹화 전까지 누군지 몰랐다”고 밝혔다.

크라운제이와 촬영을 거듭하며 가까워졌지만, 서인영은 두 사람 사이의 감정이 연인이라기보다는 전우애에 가까웠다고 설명했다.

특히 두 사람이 프로그램에 지나치게 몰입하면서 제작진이 사적인 만남까지 제한했다고 전해 눈길을 끌었다.

서인영은 “우리가 너무 과몰입돼서 제작진이 못 만나게 했다”며 “카메라가 있을 때만 대화하도록 했다”고 말했다.

과거 가상 부부로 호흡을 맞췄던 크라운제이와의 관계를 돌아보며 당시 예능의 분위기와 촬영 비화를 전한 셈이다.

한편 ‘서인영의 유행꼰대’는 서인영과 미미미누가 세대별 유행과 최신 트렌드를 주제로 이야기를 나누는 토크 프로그램이다.

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