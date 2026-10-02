한가인 "'평생 라면 10봉지' 발언, 욕 많이 먹었다" 고백

배우 한가인이 라면과 관련한 자신의 과거 발언을 재소환했다.

지난 1일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 'OO 연구원한테 라면 맛있게 끓이는 비법 전수받으러 간 한가인 (평생 써먹음)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처

해당 영상에서 한가인은 한 라면 회사를 찾았다. 그는 오프닝에서 "유튜브를 시작하기 전에는 라면을 그렇게 많이 먹는 체질이 아니었어서 '(평생) 10봉지 이하로 먹었다'고 해서 많이 욕을 먹기도 했었다"고 솔직하게 말했다.

이어 한가인은 "유튜브를 시작하고 라면의 신세계에 눈을 떴다"며 "새로 유행하는 레시피부터 시작해서 신상 라면까지 안 먹어본 거 없이 정말 다 먹어봤다"고 그간의 변화를 털어놨다.

앞서 한가인은 지난 2024년 방송된 tvN '텐트 밖은 유럽'에서 "나 라면은 원래 안 먹어. 지금까지 먹은 게 한 10봉지 될까"라고 말해 화제를 모은 바 있다. 또한 당시 한가인은 "콜라도 지금까지 먹은 게 4캔"이라며 "차라리 소주를 먹겠다"고 말해 놀라움을 안겼다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지