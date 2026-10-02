로이킴, 모발 이식 고백 “꽤 됐다…너무 티 나냐”

유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 화면 캡처

가수 로이킴이 조현아의 돌직구 질문에 모발 이식 사실을 솔직하게 밝혔다.

1일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 로이킴이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 조현아는 로이킴과의 오랜 인연을 언급하며 과거를 떠올렸다. 조현아는 “로이랑은 옛날에 술을 진짜 많이 먹었다. 어릴 때 많이 놀았다”며 “너 헤어밴드 쓰고 다닐 때”라고 말했다. 이에 로이킴은 “그게 12년 전이다”라고 답했다.

대화를 이어가던 중 조현아는 로이킴의 얼굴을 유심히 살펴봤다. 그러더니 갑자기 “이마가 좀”이라고 말해 로이킴을 당황하게 했다.

로이킴이 “까졌다는 거냐”고 묻자 조현아는 “심은 거냐”고 물었다. 예상치 못한 질문에 로이킴은 잠시 당황하면서도 “꽤 됐다”고 모발 이식 사실을 인정했다.

이어 로이킴은 자신의 이마를 확인하며 “이마밖에 안 보이냐. 너무 티 나냐. 자연스럽다고 생각했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 조현아는 “아니다. 좋다. 잘했다”고 답하며 로이킴을 안심시켰다.

두 사람은 오랜 친분답게 자연스러운 분위기 속에서 과거 이야기를 비롯해 다양한 대화를 이어갔다.

한편 로이킴은 오는 5일 첫 방송되는 SBS 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드 2’에 심사위원으로 출연할 예정이다.

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