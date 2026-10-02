서인영, 연애 횟수 질문에 “사귄 남자도 기억 안 날 정도로 많이 만나”

E채널 새 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 화면 캡처

가수 서인영이 자신의 연애 경험을 솔직하게 털어놨다.

서인영은 1일 방송된 E채널 새 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’에서 미미미누와 함께 요즘 연애 트렌드를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 두 사람은 MZ세대 사이에서 유행하는 ‘로테이션 소개팅’ 등에 대해 이야기를 나눴다. 미미미누가 소개팅 경험을 묻자 서인영은 현재 교제 중인 연인과 소개팅으로 만났다고 밝혔다.

서인영은 자신의 연애 경험에 대해서도 거침없이 말했다. 그는 “내가 한 연애 한다. 사귄 남자도 기억 안 날 정도로 많이 만났다”고 고백했다.

미미미누가 연애 경험이 많은지를 묻자 서인영은 거침없는 입담으로 받아쳤다. 오히려 미미미누를 향해 “연애 별로 안 해봤지?”라고 물어 웃음을 자아내기도 했다.

서인영은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 연애 특강을 진행한 사실도 언급했다. 당시 공개한 연애 관련 콘텐츠가 큰 관심을 받은 가운데, 특히 이른바 ‘사타구니 향수 플러팅’에 대한 이야기가 화제를 모았다고 밝혔다.

서인영은 “아는 걸 이야기하는 것뿐인데 사람들이 너무 좋아했다”며 “연애 특강 중 사타구니 향수 플러팅 이야기를 했는데 난리가 났다”고 말했다.

과거 연애에 관한 이야기도 이어졌다. 서인영은 헤어진 연인과의 관계에 대해 “나는 X랑은 끝나면 안 보고 싶다. 뭐 하고 살든지 말든지 별로 안 궁금하다”고 자신의 연애관을 밝혔다.

그러면서 한 번은 전 남자친구에게 다시 만나자고 제안했던 경험도 털어놨다. 서인영은 “한 번 매달린 적 있다. 매달린 것보다 ‘다시 만날까’라고 제안을 해본 적이 있다”고 말했다.

당시 전 남자친구의 휴대전화를 우연히 보게 됐다는 서인영은 “여자 세 명과 연락 중이더라. 여자랑 연락한 건 상관이 없다. 어차피 나랑 헤어졌을 때니까”라고 설명했다.

하지만 자신에게 했던 것과 같은 방식으로 다른 여성들에게 연락하고 있다는 사실을 알게 되면서 마음이 달라졌다고. 서인영은 “나에게 작업하던 수법을 똑같이 하고 있더라”며 “그 모습에 실망해서 집에 찾아갔다가 집에 간 적이 있다”고 말했다.

이어 전 남자친구가 “서인영이 나한테 매달리네?”라고 말했다며 “거기서 ‘내가 구질구질했구나’라며 상처받았다”고 당시 심경을 털어놨다.

한편 서인영은 지난 2023년 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 6살 연상의 비연예인 사업가와 공개 열애 중이며 올해 하반기 재혼 계획을 밝힌 바 있다.

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