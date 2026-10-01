GTX-B·C 연장 놓고 재정부담 공방…지역 의원들 “국가 지원해야”

수도권광역급행철도(GTX)-B·C 노선의 춘천·천안아산 연장을 추진하는 지역에서 정부의 재정 지원을 요구하는 목소리가 나왔다. 본선 개통이 당초 계획보다 늦어진 만큼 연장 사업비를 지방자치단체가 전액 부담하는 기존 방식을 다시 논의해야 한다는 주장이다.

더불어민주당 문진석·복기왕·이정문·이재관·전은수·허영 의원은 1일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 GTX-B 춘천 연장과 GTX-C 천안아산 연장을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영할 것을 촉구했다.

더불어민주당 이정문(왼쪽부터), 복기왕, 문진석, 허영 의원 등이 1일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 GTX-B 춘천 연장과 GTX-C 천안아산 연장의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하고 있다. 문진석 의원실 제공

GTX 연장 사업의 핵심 쟁점은 재원 분담이다. 2024년 연장 계획이 발표될 당시 해당 지자체들은 본선과 연장 구간을 함께 개통하기 위해 연장에 필요한 사업비를 부담하는 방식으로 사업을 추진하기로 했다.

그러나 이후 GTX 본선 사업 일정이 늦어지면서 기존 비용 분담 방식을 다시 논의해야 한다는 요구가 나온 것이다. 이들은 GTX-C 준공 시점이 당초 계획보다 최소 2년 이상 늦어지고 GTX-B 역시 전체 개통 일정이 지연될 것으로 예상되는 만큼 지자체 전액 부담의 전제가 달라졌다고 주장했다. 또 지난해 대선에서 GTX 연장 노선 추진이 공약에 포함된 점을 들어 정부의 재정 지원이 필요하다고 했다. 국토교통부와 재정 당국이 연장에 따른 추가 사업비를 지자체가 부담하는 기존 원칙을 유지할 경우 지자체의 재정 부담으로 사업 추진 자체가 어려워질 수 있다는 입장이다.

이들은 지역에서 대규모 개발·투자 사업이 진행되고 있다는 점도 연장 필요성의 근거로 들었다. 충청권에서는 첨단산업 투자가 이어지고 있고, 춘천에서도 기업혁신파크 조성이 추진되는 만큼 이에 맞춰 광역교통망도 확충해야 한다고 주장했다. 지난 7월 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서도 이청 삼성디스플레이 사장이 인력 확보를 위해 GTX-C 천안아산 조기 연장이 필요하다는 의견을 정부에 전달한 바 있다.

제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간 국가 철도망 구축의 기본 방향과 신규 철도사업 등을 담는 중장기 계획이다.

이들은 GTX-B·C 연장 노선의 계획 반영과 정부의 재정 지원을 위해 관계부처와 협의를 이어가겠다는 방침이다.

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