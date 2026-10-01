李대통령, 정청래 전 대표와 4시간 만찬…“진솔한 대화 나눠”

이재명 대통령이 1일 더불어민주당 정청래 전 대표와 만찬을 갖고 국정 현안과 당내 사안 등을 논의했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 “이 대통령은 오늘 정 전 대표와 청와대에서 강훈식 비서실장 배석으로 만찬을 가졌다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 더불어민주당 정청래 전 대표와 만찬을 하고 있다. 청와대 제공

만찬은 4시간 동안 진행된 것으로 전해졌다. 강 대변인은 “이 대통령과 정 전 대표는 4시간 동안 다양한 국정 현안 및 당내 사안에 대해 진솔한 대화를 나누고 깊은 공감대를 형성했다”고 덧붙였다.

정 전 대표는 최근 건강 악화로 병원에 입원했다 퇴원했다. 이 대통령은 미국·멕시코 순방을 떠나기 직전인 지난달 21일에도 정 전 대표에게 직접 전화를 걸어 쾌유를 기원하고 퇴원 후 만남을 제안했던 것으로 전해진 바 있다. 이 대통령은 지난달 18일 기자회견에서 “우리는 모두 친문(친문재인)이고 친노(친노무현)이며 친김대중이며, 이재명의 동지들”이라며 여권 통합을 강조한 이후 적극적인 통합 행보를 보이고 있다.

이날 만찬 역시 정 전 대표를 격려하는 차원에서 마련된 통합 행보의 연장 선상으로 풀이된다.

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