추미애 “DMZ 보존하고 평화의 상징으로 지켜나가야”

추미애 경기도지사가 1일 “비무장지대(DMZ)를의 생명 자원을 보존하고 평화의 상징으로 만들어가야 한다”고 강조했다.

이날 추 지사는 경기 포천시 산림청 국립수목원에서 열린 DMZ자생식물원 개원10주년 기념 국제심포지엄에 참석해서 이같이 말했다.

추미애 경기지사가 1일 포천시 산림청 국립수목원에서 열린 DMZ자생식물원 10주년 기념 국제심포지엄에 참석해 축사를 하고 있다.

그는 이날 축사를 통해 “DMZ는 생명을 상징하는 곳”이라며 “평화를 파괴한 전쟁의 상흔이 있는 곳이지만 역설적으로 생명을 상징하는 곳이 DMZ”라고 평가했다.

이어 심포지엄에 참석한 해외 인사들에게 “대한민국의 친구가 되어 자생력 강한DMZ를 평화의 상징으로 계속 지켜나갈 수 있도록 우정을 주고 도와주길 바란다”고 당부했다.

국립 DMZ 자생식물원 개원 10주년을 맞아 국립수목원은 생물다양성협약(CBD) 사무국과 함께 이날부터 2일까지 국립수목원과 강원 양구군 DMZ자생식물원에서 '생물다양성과 평화, DMZ 너머의 미래'를 주제로 국제 심포지엄을 개최한다.

행사에는 산림청과 통일부를 비롯해 생물다양성협약(CBD) 사무국, 세계자연보전연맹(IUCN), 유엔환경계획(UNEP), 미국 파트너십스 포 네이처, 독일 하이브리드 스페이스 랩, 한스자이델재단 등 국내외 생태·환경 분야 관계자와 전문가 200여 명이 참석했다.

그동안 경기도는 DMZ 일원에 평화누리길과 생태탐방로를 조성하는 등 DMZ의 가치를 알리는 다양한 사업을 추진해 왔다. 도는 산림청과 통일부 등 관계기관과 협력해 DMZ 생태계를 보전하고 DMZ가 한반도뿐만 아니라 세계의 생태·평화 거점이 될 수 있도록 정책을 이어갈 방침이다.

한편 DMZ자생식물원은 DMZ의 다양한 식물자원을 수집·보전하고 북한지역 산림생태계 복원 연구 등을 위해 국립수목원이 조성한 18㏊ 규모의 식물원으로 2016년 개원했다. 지난 10년간 북방계 식물 수집·증식과 보전, 북한 식물 연구, 훼손지 복원 등의 연구를 이어왔다.

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