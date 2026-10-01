김포 대표 수변축제 ‘2026 라베니체’ 17일 팡파르… 음악·불꽃 특별한 체험

경기 김포에서 만날 수 있는 이국적 수변공간 라베니체. 이탈리아의 대표적 운하들이 장관을 이루는 베네치아와 흡사하다. 이곳에서 음악과 불꽃 등 특별한 즐길거리가 한데 어우러진 행사가 펼쳐진다.

김포시는 17일 라베니체·한강중앙공원 일원에서 ‘2026 라베니체축제’를 개최한다고 1일 밝혔다. 올해는 중계 시스템을 설치해 유튜브로 송출하며 현지의 상권 어느 곳에서도 생생하게 즐길 수 있다.

프로그램은 당일 오후 1시부터 오후 9시까지 이어진다. 메인 수상무대에서 오후 6시 개막식이 시작되며 재즈밴드 조운트리오, 존박, 바다 등의 축하공연과 오후 8시30분부터 약 15분간 불꽃쇼가 가을밤 하늘을 화려하게 장식할 예정이다.

구간 곳곳에서는 시민들이 함께 즐길 수 있는 퍼레이드와 버스킹 등 다채로운 볼거리가 마련된다. 이외 공공정책 홍보 및 체험공간도 함께 운영돼 시정 정책을 쉽게 이해하고 참여할 수 있는 기회를 제공한다.

시는 상권과 연계한 할인 및 영수증 경품 이벤트, 수로변 상가 판매 부스 및 노천카페 운영 등으로 지역경제 활성화에도 적극 나설 계획이다. 비상·위급 상황에 대비하기 위해 500여명의 안전관리요원을 배치시킨다.

불꽃쇼 진행 중 발사대 기준으로 잔해물이 떨어질 인근 주변 도로와 육교 등을 미리 유관기관의 협조 및 전문업체 인력 배치로 전면 통제한다. 행사 종료 시에는 섹터별 퇴장, 골드라인 배차간격 단축, 안전요원 배치 등 다양한 대책도 준비한다.

시 관계자는 “라베니체축제는 지역 구성원들이 다같이 만들어가는 김포의 대표 수변 이벤트”라며 “음악과 불꽃 그리고 체험이 어우러질 이날 가을의 정취와 김포만의 매력을 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.

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