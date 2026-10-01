두산에너빌리티, 베트남서 오몬3 가스복합발전소 건설공사 수주

두산에너빌리티가 베트남 가스복합발전 시장에서 수주 행보를 이어가고 있다.

두산에너빌리티는 베트남 국영에너지그룹(PVN)과 ‘오몬(O Mon)3 가스복합발전소’ 건설공사 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 계약 규모는 약 8400억원이다.

베트남 국가산업에너지그룹(PVN) 관계자와 두산에너빌리티 관계자들이 참여한 가운데 오몬3 가스복합발전소 건설공사 계약식이 진행됐다. 두산에너빌리티 제공

이번 프로젝트에서 두산에너빌리티는 베트남 현지 에너지서비스 전문회사인 PTSC(PVN의 자회사)와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공을 일괄 수행하는 EPC 역무를 맡았다. 발전소 핵심 기자재인 스팀터빈도 직접 공급한다. 베트남 가스복합발전소에 두산에너빌리티의 스팀터빈이 적용되는 것은 이번이 처음이다.

오몬3 가스복합발전소는 지난해 두산에너빌리티가 수주한 오몬4 발전소와 같은 발전단지 내에 건설되며, 베트남 호치민에서 남서쪽 약 180km 떨어진 곳에 위치한다. 이 발전소는 총 발전용량 1,155MW 규모로 2030년 준공 예정이다. 발전소가 완공되면 베트남 남부 지역의 전력 안정화에 기여할 전망이다.

이성열 두산에너빌리티 플랜트 EPC 영업총괄은 “지난해 오몬 4 프로젝트에 이어 오몬3 프로젝트도 수주하며 베트남 가스복합발전시장에서 경쟁력을 다시 한번 입증했다”며 “사업주인 PVN은 베트남 남부 오몬 발전단지 및 베트남 중북부에서도 가스복합발전소 증설을 계획하고 있는 만큼, 오몬 3·4 프로젝트의 성공적인 수행을 토대로 베트남 발전 시장에서 수주 확대에 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

두산에너빌리티는 이번 계약을 포함해 올해 현재까지 총 5건, 약 3조 8700억원 규모의 국내외 가스복합발전소 건설사업을 수주했다. 지난 6월 사우디 자푸라 열병합발전소 2단계 공사(약 8400억원)와 오만 두큼 가스복합발전소 건설공사(약 5300억원) 수주를 시작으로 8월 오만 미스파 가스복합발전소 건설공사(약 9300억원), 지난 달 하동복합발전소 건설공사(약 6700억원) 계약을 따냈다.

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