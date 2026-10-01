2일 아침기온 5∼10도 '뚝'…전국 대부분 10도 이하

2일 아침 기온이 1일보다 5∼10도 더 떨어지겠다. 전국 대부분 지역 아침 기온이 10도 이하로 내려가겠고, 강원내륙·산지와 경북북동산지는 5도 이하에 그치겠다.



중국 북부지방에서 세력을 확장하는 이동성고기압 가장자리를 타고 북쪽에서 차고 건조한 공기가 유입되면서 쌀쌀한 날이 당분간 이어지겠다.

아침 서울 기온이 12도를 기록하는 등 제법 추워진 가을 날씨를 보인 1일 서울 광화문 사거리에서 직장인들이 출근하고 있다.

맑고, 건조해 밤사이 복사냉각이 잘 이뤄지며 기온이 급락하겠고, 이에 2일 아침 경기북동부와 강원내륙·산지, 경북북동산지에 올가을 첫서리가 내리는 곳도 있겠다. 강원산지의 해발고도가 높은 지역은 얼음이 얼기도 하겠다.



낮엔 햇볕이 내리쬐 기온이 오르겠으며 이에 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎까지 벌어질 전망이다.



2일 아침 최저기온은 5∼15도, 낮 최고기온은 20∼24도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 12도와 21도, 인천 12도와 22도, 대전 10도와 22도, 광주 12도와 24도, 대구 10도와 23도, 울산 13도와 24도, 부산 15도와 24도다.



해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 부는 등 2일까지 바람이 거세, 체감온도는 기온보다 낮겠으니 유의해야 한다.



동해안에는 2일까지 너울이 유입돼 높은 물결이 강하게 밀려오고 때론 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠다. 사고가 발생할 수 있으니 해안엔 되도록 가지 말아야 한다.

<연합>

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