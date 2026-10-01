이삭토스트 소스, 인천공항 면세 쇼핑 플랫폼 전체 1위… 글로벌 인기 입증

이삭토스트 소스가 인천공항 면세 쇼핑 플랫폼 에어스타 듀티프리(AIRSTAR Duty Free)에서 베스트 상품 1위에 올랐다.

이번 1위는 앞서 에어스타 듀티프리 '베스트 상품 TOP 8'에 이름을 올린 데 이은 결과다. 이삭토스트 소스는 당시 화장품, 패션 등 면세 인기 상품 가운데 식품으로는 유일하게 TOP 8에 들었고, 이번에는 전체 1위에 올랐다.

이삭토스트 소스는 현재 신세계면세점에서만 판매하는 면세 전용 상품이다. 판매 채널을 따로 늘리지 않고 한 곳에서만 판매하는데도 전체 1위를 기록했다.

이삭토스트는 최근 해외 현지에서 브랜드와 제품을 알리는 활동을 꾸준히 늘려왔다. KCON과 HMV 팝업 등을 통해 일본 현지에 제품을 소개했고, 최근에는 도쿄 오모테산도 팝업스토어와 아이치·나고야 아시안게임 K-푸드 홍보관에서 시그니처 소스와 과일잼 등을 선보였다. 업계에서는 해외 소비자가 현장에서 제품을 직접 경험할 기회가 늘어난 점이 관심 확대로 이어진 것으로 보고 있다.

이삭토스트 관계자는 "해외 현장에서 고객과 직접 만나는 기회를 꾸준히 넓혀온 가운데, 면세 채널에서도 TOP 8에 이어 전체 1위를 기록했다"며 "앞으로도 다양한 글로벌 활동으로 이삭토스트의 제품과 브랜드를 알리고 해외 고객과의 접점을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

한편 이삭토스트는 제품 판매와 연계한 사회공헌 캠페인 '소스윗유(Sauce with You)'를 운영하고 있다. 이삭토스트 소스 1병이 팔릴 때마다 100원을 적립해 결식 우려 아동의 식사를 지원한다.

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