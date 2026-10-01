정책 컨트롤타워 내부 발탁… 성장 연속성 위에 민생 집중 예고

하준경 신임 청와대 정책실장이 1일 임명되면서 김용범 전 정책실장 사임 이후 한 달간 공석이던 정책 컨트롤타워가 다시 가동에 들어갔다. 이재명 대통령이 현 정부 초대 경제성장수석인 하 실장을 승진 발탁한 것은 기존 경제정책의 안정성과 연속성을 유지하면서도 향후 정책의 무게중심을 ‘K자형 양극화’ 완화와 주거·일자리·복지 등 사회정책으로 넓히겠다는 뜻으로 풀이된다.

하준경 경제성장수석이 1일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

하 실장은 정부 출범 초기부터 김 전 실장과 호흡을 맞추며 한·미 통상협상과 부동산·자본시장 정책, 첨단산업 육성 등 주요 경제정책을 함께 다뤄왔다. 정책실장 공백이 한 달간 이어진 상황에서 외부 인사를 새로 수혈하기보다 국정 이해도가 높은 내부 인사를 승진시킨 것은 경제정책의 큰 틀을 흔들지 않겠다는 선택으로 받아들여진다. 한·미 통상협상 후속 절차와 반도체·배터리·인공지능(AI) 등 첨단 전략산업 지원, 이제 막 첫발을 뗀 ‘3대 메가 프로젝트’ 등 굵직한 현안을 안정적으로 이어갈 필요가 있다는 점도 고려된 것으로 보인다.



하 실장의 승진으로 비게 된 경제성장수석에 문신학 산업통상부 차관을 발탁한 것도 같은 맥락이다. 문 수석은 행정고시 38회로 공직에 입문한 뒤 산업부에서 미주협력과, 반도체디스플레이과, 원전사업정책관 등 주요 보직을 거치며 산업·에너지 정책 전반을 폭넓게 다뤘다. 청와대는 문 수석이 반도체와 AI 등 첨단산업 육성과 3대 메가 프로젝트를 속도감 있게 추진하고 잠재성장률 회복을 뒷받침할 것으로 기대하고 있다.

다만 하 실장 체제에서는 경제정책의 외연이 사회정책으로 확장될 가능성이 크다. 하 실장은 이 대통령의 ‘공정 성장’ 담론을 설계한 인사로, 성장과 양극화 해소를 함께 추진해야 한다는 입장을 강조해왔다. 양극화와 분배 문제, 청년 세대의 기회 배분 등에 관심을 보여온 점도 이번 인선의 배경으로 꼽힌다. 청와대도 이날 하 실장을 “공정 성장과 양극화 해소 등을 성장 전략에 결합해 온 대표적인 학자”라고 소개하며 복지·일자리·교육·주거 등 국민 삶과 직결된 분야의 정책 변화를 주문했다.



이 같은 방향은 최근 이 대통령이 내놓은 사회정책 강화 기조와도 맞닿아 있다. 이 대통령은 지난달 29일 주거·일자리·서민금융을 3대 핵심 사회정책으로 제시하면서 양극화와 불평등 완화에 가용 재원과 정책 수단을 적극 활용하겠다는 뜻을 밝혔다. 수출과 성장률 등 거시지표 개선을 민생 체감으로 연결하는 문제가 집권 2년 차 정책 과제로 부상한 상황에서, 성장과 분배를 함께 강조해온 하 실장에게 정책 조정 역할을 맡긴 셈이다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령도 이날 수석·보좌관회의에서 하 실장을 향해 “우리 정책실장은 원래 ‘사회적 경제학자’ 이렇게 불리지 않나”라며 “우리 국민의 삶에 직결돼 있는 경제 문제가 가장 근본적으로 중요하고, 또 어느 정도 안정이 돼가기 때문에 어쨌든 이제는 사회정책 분야에 각별한 관심을 기울여야 될 것 같다”고 말했다. 앞서 지난달 기자회견에서도 “지금까지는 경제 회복과 지속성장, 성장동력 확보에 집중해왔다”며 사회정책 강화 쪽으로 정책 중심을 이동할 필요성을 언급한 바 있다.



하 실장은 이날 “이재명정부의 성공을 위해 사회정책, 과학기술 정책, 경제정책이 상호 조화를 이뤄 ‘다 함께 잘사는 대한민국’을 만들 수 있도록 저도 참모로서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



지난달 21일 사의를 표명한 강훈식 대통령 비서실장의 거취는 이날 결론 나지 않았다. 당초 정책실장과 비서실장의 동시 교체 가능성도 거론됐지만 이 대통령은 강 실장의 사의 수용 여부를 계속 고심 중인 것으로 전해졌다. 비서실장 후보군으로는 천준호·한준호·박성준·이해식 의원 등 친명(친이재명)계 인사들과 김경수 청와대 정무특보, 최재성·이철희 전 의원 등이 거론된다. 성기홍 홍보소통수석은 강 실장 유임 가능성에 대해 “인사권자가 고민 중인 것으로 알고 있다”고 답했다.

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