‘선박 미국 내 건조 규정’에 막혀… 1500억弗 마스가 협력 지지부진 [美 ‘LNG 프로젝트’ 일방발표]

한?미가 2000억달러 규모의 대미 전략적 투자 중 가스 사업에 합의한 가운데 1500억달러 규모의 한·미 조선협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 협상도 주요 과제로 떠올랐다. 미국의 자국 내 건조 규제 개선과 한?미 간 생산 분담, 현지 투자 확대의 시기와 속도, 사업 위험 분담 등이 핵심 쟁점이다.

김정관 산업통상부 장관이 1일 세종시 정부세종청사에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 한국의 대미 투자 프로젝트에 관해 설명하고 있다. 연합뉴스

김정관 산업통상부 장관은 1일 정부세종청사에서 가진 기자단 백브리핑에서 마스가 협상과 관련해 “미국 측이 해줘야 될 부분들이 진도가 안 나가고 있어서 저희들이 적극적으로 촉구하고 있다. 빨리 해결해 주기를 기다리고 있다”며 “이 프로젝트가 전체적으로 정리가 되고 나면 마스가를 본격적으로 진행하겠다는 생각을 갖고 있다”고 말했다.



김 장관이 언급한 ‘미국 내 사안’이란 미국 내 제도 변화를 의미한다. 미국 법안에 따르면 항구 간 화물 운송 선박을 반드시 미국 내에서 건조하고 미국인이 소유하며 미국인 선원이 탑승해야 한다고 규정하고 있고, 해군 군함 건조 및 수리에서도 자국 내 건조 및 수리를 원칙으로 한다.



함정을 건조하는 구체적인 장소와 방식을 놓고도 한·미 양국의 입장이 갈린다. 한국 자본과 기술을 활용해 미국 내 조선소를 현대화하고 숙련 인력과 기자재 업체를 육성해 생태계를 복원하려는 미국은 현지 건조를 우선시한다. 한국 조선업체들은 미국 시장 진출과 현지 생산 확대라는 방향에는 공감하지만 수익성과 생산성을 고려한 단계적 접근이 필요하다는 입장이다. 당장 배를 어디에서 건조하느냐는 문제가 사업의 수익성과 직결되기 때문이다. 조선업 생태계가 취약한 미국의 현지 생산 기반이 충분히 확보되기 전에 대규모 투자를 집행하면 비용 부담과 납기 지연 위험을 떠안을 수 있다는 우려가 나온다.



업계에선 초기에는 한국 조선소의 생산능력을 활용해 선박이나 주요 블록을 건조·공급하고, 미국 조선소의 역량이 높아지는 수준에 맞춰 점차적으로 현지 생산 비중을 늘리는 방식을 선호한다. 한국에서 주요 구조물을 제작한 뒤 미국에서 최종 조립하는 분업 방식도 가능한 절충안으로 거론된다.

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