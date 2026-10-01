李 “DMZ 사고 마음 아파”… 北 책임엔 침묵

이재명 대통령은 제78주년 국군의날인 1일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고로 부상을 입은 장병들에 대해 “마음이 아프다”고 언급하면서도 북한을 향한 비판의 메시지는 내지 않았다. 기념사에서 ‘지뢰’라는 단어도 언급하지 않았는데, ‘선(先) 조사 후(後) 상응 조치’라는 기조 속 신중한 입장을 유지한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 충남 계룡대 활주로에서 열린 국군의날 기념식 기념사에서 “얼마 전 비무장지대에서 불의의 사고로 부상을 당한 우리 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다”며 “우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한번 생각하게 된다”고 밝혔다. 이어 “빠른 쾌유를 빌며, 가족들께도 깊은 위로의 말씀을 전한다”고 말했다.



이 대통령은 사고와 관련해 부상 장병들을 위로했지만 북한의 책임이나 북한군 지뢰 문제는 별도로 언급하지 않았다. 북한이 이번 사고를 ‘자작극’이라고 주장한 데 대해서도 직접적인 비판 메시지를 내지 않았다.



대신 북한 관련 메시지는 ‘평화’와 ‘군사적 긴장 완화’에 방점을 찍었다. 이 대통령은 “싸워 이기는 것도 중요하지만 싸우지 않고 이기는 것이 더 중요하고, 그보다 더 확실한 안보는 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것”이라며 “우리 정부는 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠다”고 밝혔다.



남북 간 신뢰 회복과 대화 복원도 강조했다. 이 대통령은 “남과 북은 한반도의 평화를 위해 ‘함께 이기는 길’을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다”며 “신뢰는 한 번의 말로 만들어지지 않는다. 말과 행동이 일치할 때 비로소 조금씩 조금씩 쌓여가는 것”이라고 말했다.

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