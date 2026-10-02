靑 정책실장 하준경·경제수석 문신학

이재명 대통령이 한 달간 공석이던 청와대 정책실장에 하준경 경제성장수석을 승진 기용했다. 경제성장수석에는 문신학 산업통상부 차관을 발탁했다. 평화외교특별보좌관과 국방정책특별보좌관도 신설해 송영길 의원과 김병주 의원을 각각 위촉했다.

성기홍 홍보소통수석이 1일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

성기홍 청와대 홍보소통수석은 1일 춘추관 브리핑에서 하 신임 정책실장에 대해 “공정성장과 양극화 해소 등을 성장전략에 결합해온 대표적인 학자”라며 “이재명정부 초대 경제수석으로서 ‘코리아 디스카운트’를 ‘코리아 프리미엄’으로 전환시키는 역량을 보여줬다”고 인선 배경을 설명했다. 성 수석은 “앞으로 사회정책과 경제정책을 두루 아우르며 복지·일자리·교육·주거 등 국민의 삶과 직결된 분야에서 모두가 체감할 수 있는 정책 변화를 만들어갈 것으로 기대한다”고 말했다.



하 실장은 대선 과정에서 이 대통령의 경제정책 설계에 참여한 뒤 이재명정부 초대 경제성장수석으로 청와대에 입성했다. 지난달 1일 김용범 전 정책실장의 사의가 수리된 이후 한 달 만에 정책 컨트롤타워 공백을 내부 승진으로 메운 셈이다.



경제성장수석을 맡게 된 문 수석에게는 정부가 추진 중인 첨단산업 육성과 ‘3대 메가프로젝트’ 등 성장정책의 실행력을 높이는 역할이 맡겨졌다. 성 수석은 문 수석을 “산업·에너지 분야 주요 보직을 두루 역임한 실물경제 전문가”라고 소개하며 “반도체와 AI(인공지능) 등 첨단산업 육성을 진두지휘한 역량을 바탕으로 신성장동력을 빠르게 추진하고 실행 중심의 경제성장 전략으로 잠재성장률 회복을 이끌 것”이라고 말했다.



외교·안보 분야에서는 대통령에게 직접 자문하는 특보직 두 자리가 새로 만들어졌다. 평화외교특보에는 더불어민주당 송영길 의원, 국방정책특보에는 국회 국방위원회 여당 간사인 김병주 의원이 위촉됐다. 재정경제부 1차관에는 권대영 금융위원회 부위원장, 국토교통부 2차관에는 정의경 국토부 국토도시실장이 발탁됐다. 대통령 직속 지방시대위원회 위원장에는 박정현 전 부여군수가 위촉됐다.

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