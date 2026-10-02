韓, 44년 만에 亞감사원장회의 의장국 됐다

감사원이 44년 만에 아시아감사원장회의(ASOSAI) 의장국으로 임명돼 2030년부터 3년간 아시아 49개국 최고감사기구 간 협력을 이끈다.



감사원은 지난달 17일 카자흐스탄 아스타나에서 열린 제63차 ASOSAI 이사회에서 회원국 감사원의 만장일치로 차차기인 제18대 의장국에 임명됐다고 1일 밝혔다. 우리나라가 ASOSAI 의장국으로 임명된 것은 1982년 제2대 의장직을 맡은 이후 44년 만이다.



감사원은 2030년부터 3년간 의장국으로서 ASOSAI 총회와 이사회를 주재하고 세계감사원장회의(INTOSAI) 등 국제 감사기구에서 ASOSAI를 대표하게 된다.



2030년에는 49개 회원국 감사원장이 참석하는 제18차 ASOSAI 총회도 국내에서 개최할 예정이다. 국내에서 대규모 국제 감사기구 회의가 열리는 것은 감사원이 2001년 10월 서울에서 개최한 INTOSAI 총회 이후 약 30년 만이다.



감사원은 총회에서 ASOSAI 회원국의 기후위기 공동 대응을 위한 비전과 실천 방향을 담은 ‘서울선언’을 채택할 계획이다. 감사원은 “서울선언을 차기 총회까지 3년간 감사원이 주도하는 ASOSAI의 핵심 이니셔티브로 추진할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지