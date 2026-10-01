“종자 가치, 농업 시작 넘어 식량안보의 미래 결정”

“종자의 가치는 농업의 시작을 넘어 식량안보의 미래를 결정합니다.”

지난달 28일 경북 김천시 국립종자원 원장실에서 만난 양주필 원장은 기후 변화로 농업의 불확실성이 커질수록 안정적인 종자 확보가 중요하다며 이렇게 말했다.

양주필 국립종자원장은 지난달 28일 경북 김천시 종자원 원장실에서 세계일보와 진행한 인터뷰에서 “종자원은 기후변화와 디지털 전환에 맞춰 정부 보급종 생산·공급, 품종보호, 산업 육성 등 업무 전반을 현장과 데이터 중심으로 전환하고 있다”고 말했다. 국립종자원 제공

폭염과 집중호우 등 예측하기 어려운 날씨는 농작물뿐 아니라 이듬해 농사에 사용할 종자의 생산에도 영향을 미친다. 수확기에 비가 이어지면 종자로 쓸 작물에서 싹이 트는 수발아가 발생하거나 병해충 위험이 커질 수 있기 때문이다. 이 같은 이상기후는 종자의 생산량과 품질을 떨어뜨려 농가에 공급할 우량종자를 안정적으로 확보하는 데도 위험 요인이 된다.

양 원장이 “사후관리 중심이던 종자원의 역할은 향후 위험을 예측하고 대비할 수 있는 방향으로 전환할 필요가 있다”고 말한 것도 이러한 이유에서다. 종자원은 벼·보리 등 주요 식량작물의 보급종 생산·공급부터 민간의 품종육성·해외진출 지원, 종자 품질검정 등을 담당하는 전문기관이다.

양 원장은 기후변화에 대응하기 위해 종자 생산·관리 체계의 전환을 강조했다. 이를 위해 종자용 작물의 수확 가능시기를 예상할 수 있는 ‘인공지능(AI) 기반 식량종자 수확기 예측 모델’을 개발해 현장에 적용했다. 양 원장은 “향후 현장 데이터를 지속적으로 축적해 정확도를 높이고, 민간에 예측정보를 제공해 식량종자 생산·관리 역량을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

양 원장은 국내 종자산업의 경쟁력을 키우는 것도 중요한 과제로 꼽았다. 그는 “국내 종자업체의 92.3%가 소규모라 개별 기업의 역량만으로 경쟁력을 높이는 데 한계가 있다”고 안타까워했다. 양 원장은 국내외 시험재배를 통해 새 품종의 환경 적응성과 시장성을 검증하고, 해외 현지 바이어가 생육과 상품성을 직접 확인해 상업화할 품종을 선발하도록 지원하는 등 민간의 신품종 개발부터 실증·사업화·수출까지 단계별 지원을 강화한다는 방침이다.

양 원장은 기후위기 시대에 종자의 중요성이 더욱 커지는 만큼 종자 생산·관리 체계를 고도화하고 민간기업의 경쟁력을 높이는 데 주력할 계획이라고 강조했다. 그는 “병해충과 이상기후 등 변화한 재배환경에 적응할 수 있는 품종을 확보해 식량안보를 뒷받침하고, 실증·사업화·수출까지 단계별 지원을 강화해 K종자의 경쟁력을 높이겠다”면서 “AI와 데이터에 기반한 품종심사·생산관리로 업무의 정밀도를 높이고, 민간기업의 성장을 지원해 우수한 국산 품종의 세계시장 진출도 돕겠다”고 말했다.

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