우리銀 방글라데시 다카지점… 개점 30주년 기념행사 개최

우리은행은 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 다카지점 개점 30주년 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다. 1996년 국내 시중은행 최초로 방글라데시에 문을 연 우리은행 다카지점은 한·중·일 동아시아 3국 은행 중 유일하게 현지 영업을 이어오고 있다. 개점 이후 다카지점의 성장세는 뚜렷하다. 최근 3년간 영업수익은 연평균 24% 증가했고 올해 상반기에는 230억원의 순영업수익을 달성했다. 현지화 성과도 두드러진다. 진출 초기 국내기업 금융지원에서 출발해 현재 현지 고객 비중을 약 73%까지 확대하며 안정적인 성장 기반을 구축하고 있다. 특히, 모바일 전용 예금상품을 출시하고 국가표준 QR 결제시스템 구축에 참여하는 등 현지 금융환경에 맞춘 디지털 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.

지난달 30일 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 열린 우리은행 다카지점 개점 30주년 기념행사에서 모함모드 하비부르 라흐만 중앙은행 부총재(왼쪽 세 번째)와 정진완 우리은행장(〃 네 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 우리은행 제공

이날 정진완 은행장은 중앙은행을 방문해 모스타쿠르 라흐만 총재를 만나 우리은행 다카지점의 역사와 성과를 공유했다. 특히 지난 8월 한·방글라데시 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 원칙적 타결을 계기로 양국 간 금융 분야 협력 확대에 대해 의견을 같이하고, 우리은행이 장기적 관점에서 역할을 강화해 나가겠다는 뜻을 전달했다.

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