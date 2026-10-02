우리銀 방글라데시 다카지점… 개점 30주년 기념행사 개최

우리은행은 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 다카지점 개점 30주년 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다. 1996년 국내 시중은행 최초로 방글라데시에 문을 연 우리은행 다카지점은 한·중·일 동아시아 3국 은행 중 유일하게 현지 영업을 이어오고 있다. 개점 이후 다카지점의 성장세는 뚜렷하다. 최근 3년간 영업수익은 연평균 24% 증가했고 올해 상반기에는 230억원의 순영업수익을 달성했다. 현지화 성과도 두드러진다. 진출 초기 국내기업 금융지원에서 출발해 현재 현지 고객 비중을 약 73%까지 확대하며 안정적인 성장 기반을 구축하고 있다. 특히, 모바일 전용 예금상품을 출시하고 국가표준 QR 결제시스템 구축에 참여하는 등 현지 금융환경에 맞춘 디지털 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.
이날 정진완 은행장은 중앙은행을 방문해 모스타쿠르 라흐만 총재를 만나 우리은행 다카지점의 역사와 성과를 공유했다. 특히 지난 8월 한·방글라데시 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 원칙적 타결을 계기로 양국 간 금융 분야 협력 확대에 대해 의견을 같이하고, 우리은행이 장기적 관점에서 역할을 강화해 나가겠다는 뜻을 전달했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지