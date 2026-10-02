LG전자, AIDC 냉각 솔루션 공급 확대

LG전자가 미국에 칠러(냉각기) 생산공장을 신설하고 국내 생산라인도 증설해 인공지능(AI) 데이터센터 냉각시장 공략을 강화한다. 칠러부터 냉각수분배장치(CDU), 칩의 열을 흡수하는 콜드플레이트 등 액체냉각 제품군을 아우르는 ‘칩 투 칠러’ 통합 솔루션으로 수주 확대에 나선다.



LG전자는 내년 상반기 생산을 목표로 미국 버지니아주 윈저에 연면적 3만2000㎡(약 9680평), 부지면적 17만㎡(5만평) 규모의 칠러 생산공장을 구축한다고 1일 밝혔다. 새 공장에서는 AI 데이터센터에 주로 공급되는 공랭식 칠러를 생산한다. 칠러는 차가운 물을 대량으로 만들어 데이터센터 등의 냉각에 사용하는 설비다.



빅테크(거대 기술기업) 데이터센터가 몰린 버지니아주에 생산거점을 마련해 북미 지역 수요에 대응할 계획이다. 시장조사업체 옴디아는 전 세계 데이터센터 전력 수요가 올해 226기가와트(GW)에서 2030년 420GW로 늘고 이 중 60%가 북미에 집중될 것으로 전망했다.



LG전자는 국내 평택과 창원 공장에도 공랭식 칠러 생산라인을 새로 구축하고 생산설비를 고도화한다. 첫 공정부터 마지막 공정까지 하나의 컨베이어에서 진행하는 흐름라인 생산방식을 도입해 생산성을 높이고, 올해 말까지 복수 라인을 동시에 운영하는 체계를 갖추기로 했다. 미국 공장 신설과 국내 증설 등에 투입되는 금액은 총 1500억원이다.



제품 경쟁력도 강화한다. LG전자는 칠러와 CDU, 콜드플레이트까지 데이터센터 열관리 핵심 제품군을 확보하고 있다. 여기에 에너지 효율을 높이는 소프트웨어와 전력 인프라 솔루션을 결합해 통합 공급 역량을 확대할 방침이다.



북미에서는 현지 생산과 빅테크 네트워크를 활용해 수주를 늘리고, 아시아에서는 LG에너지솔루션의 배터리, LG CNS의 데이터센터 설계·구축·운영 역량을 결합한 ‘원 LG’ 방식으로 사업을 확대한다. 이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “AI 데이터센터의 핵심 인프라인 냉각 솔루션 분야에서 안정적인 공급 능력을 지속 강화해 급증하는 시장 수요를 적극 공략하겠다”고 말했다.

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