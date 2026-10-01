“출퇴근 대기시간 줄인다”… 송파구, 마을버스 ‘송파01번’ 증차 [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 출퇴근길 주민들의 대기시간을 줄이기 위해 마을버스 송파01번을 증차했다.

구는 송파01번 운행 차량을 기존 3대에서 4대로 늘렸다고 1일 밝혔다. 하루 운행 횟수는 45회에서 60회로 확대됐고 배차 간격은 기존보다 3~4분 단축됐다.

서강석 서울 송파구청장이 2022년 12월 마을버스에서 주민들과 이야기를 나누고 있다. 송파구 제공

송파01번은 오륜사거리에서 오금역, 송파역, 석촌역을 거쳐 잠실역까지 왕복 12.2㎞를 운행한다. 여러 지하철역을 연결해 인근 주민들이 출퇴근과 일상 이동에 이용하는 생활교통 노선이다.

그동안 비교적 긴 구간을 예비차량 없이 3대로 운행하면서 차량 정비나 고장 등으로 운행 공백과 배차 지연이 발생할 우려가 있었다. 구는 이번 증차로 이용객의 버스 대기시간을 줄이고 차량별 운행 부담도 낮춰 정비 등 돌발 상황에도 보다 안정적인 운행이 가능할 것으로 기대하고 있다.

구는 2022년 12월 마을버스 개통 이후 주민 이용 수요에 맞춰 노선과 운행체계를 개선해 왔다. 지난해에는 송파02번을 스타필드시티 위례까지, 송파03번을 잠실나루역까지 연장하고 차량도 각각 1대씩 늘렸다. 송파01번은 잠실역 환승 편의를 높이기 위해 운행 경로를 조정하고 정류소를 신설했다. 지난 7월에는 스타필드시티 위례와 수서역을 잇는 송파02번 운행 차량을 4대에서 5대로 늘려 배차 간격을 4~5분 단축했다.

서강석 송파구청장은 “마을버스는 주민들의 출퇴근과 일상 이동을 가까이에서 책임지는 생활교통수단”이라며 “앞으로도 실제 이용 수요와 주민 불편을 세심하게 살펴 더 편리한 마을버스 운행체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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