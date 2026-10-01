초대 서울중수청장 최재민·중수청 차장 전종민…첫 인사 단행

이달 2일 출범하는 중대범죄수사청(이하 중수청)의 서울청장에 검찰 출신인 최재민 변호사가, 중수청 차장에 전종민 변호사가 임명됐다.

행정안전부는 1일 이런 내용의 중수청 첫 인사를 단행했다.

서울 중구 르네스퀘어 건물에 중수청 간판이 설치돼 있다.

최재민(55·사법연수원30기) 서울중수청장은 검사 출신이다. 경북 무학고와 성균관대 법학과를 졸업했다.

그는 부산지검 1차장검사, 수원지검 2차장검사를 지내며 일선 수사 지휘 경험을 쌓았다. 2023년 서울고검 감찰부장을 끝으로 검찰을 떠나 본인 이름의 법률사무소를 개업해 활동해왔다.

중수청 차장에 인선된 전종민(59·24기) 변호사는 판사 출신이다. 서울 건대사대부고, 서울대 사법학과를 다녔다. 춘천지법, 의정부지법, 서울행정법원 판사를 지냈다. 2006년 법복을 벗고 법무법인 KnC 변호사로 활동해왔다.

폐지되는 검찰청의 주요 수사 기능을 넘겨받는 중수청은 앞으로 부패·경제·방위사업·마약·국가보호·사이버범죄·법왜곡죄 등 7대 중대범죄 수사를 전담하게 된다.

<연합>

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