“경마장 3곳 경주마 90% 제주서 생산”

제주도가 말의 생산·육성부터 경마, 관광·문화까지 연계할 수 있는 산업 기반을 앞세워 한국마사회 본사의 제주 이전을 공식 제안하고 유치전에 본격적으로 속도를 내고 있다.

위성곤 제주도지사는 1일 경기도 과천 한국마사회에서 우희종 한국마사회장을 만나 ‘한국마사회 제주 이전 제안서’를 전달하고 제주 이전의 필요성과 말산업 발전·임직원 정착을 위한 협력 방안을 제안했다.

위성곤 제주도지사가 1일 경기도 과천 한국마사회에서 우희종 한국마사회장을 만나 ‘한국마사회 제주 이전 제안서’를 전달하고 제주 이전의 필요성과 말산업 발전·임직원 정착을 위한 협력 방안을 제안하고 있다. 제주도 제공

제주도는 한국마사회의 제주 이전을 통해 말의 생산·육성 현장과 말산업 육성 기능을 긴밀히 연계할 수 있다고 설명했다. 제안서에는 △국가 말산업 혁신 거점 조성 △전국 유일의 말산업 집적 기반 활용 △한국마사회 임직원 정주여건 개선과 행정 지원 등의 내용을 담았다.

전국 최대 규모의 말산업 기반에 관광·문화·서비스 산업을 결합한 융복합 생태계를 만들고 생산과 육성, 경마, 관광·문화 기능이 유기적으로 연계된 현장 중심의 국가 말산업 컨트롤타워를 구축하겠다는 구상이다.

국제승마대회와 제주마 축제, 대상 경주 등 기존 협력 사업을 바탕으로 말산업 문화 콘텐츠를 고도화해 국민이 체감하는 말 문화를 넓히겠다는 계획도 담았다.

제주도는 제주경마공원과 육성목장 등 핵심 기반시설이 이미 갖춰져 있다는 점도 유치 강점으로 제시했다. 기존 시설과 현장의 생산·육성 기반을 활용해 한국마사회의 정책·사업과 연계를 강화할 수 있다는 설명이다.

본사 이전에 필요한 행정 지원 방안도 제안했다. 초기 업무 공백을 줄이기 위한 임시 업무공간과 이전 부지 확보 지원, 전담 창구 운영, 도·마사회 공동 실무협의체 구성 등을 통해 이전 과정의 현안을 함께 풀어가겠다는 구상이다.

◆제주도 “임직원 주거·자녀교육 지원”

임직원과 가족의 안정적인 정착을 위해서는 주거·교육 지원과 제주 생활 사전 체험 프로그램 등을 제시했다. 세제와 주택 관련 지원의 구체적인 내용은 적용 요건 등을 검토하고, 한국마사회 및 관계기관과 협의해 구체화해 나갈 방침이다.

자녀 교육과 관련해서는 국제학교와 국제 바칼로레아(IB) 교육과정 등 제주의 교육여건을 소개하고, 이전 직원 자녀를 위한 교육 지원 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

위성곤 지사는 “현재 전국 말 사육 두수의 50% 이상이 제주에 있고, 과천·부산·제주 경마장에서 뛰는 말의 90%가 제주에서 생산된다”며 “조선시대 군마와 생활마를 공급해온 제주는 말을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 곳”이라고 설명했다.

이어 “말의 조련과 생산, 경마 시스템까지 모두 갖춘 제주에 한국마사회가 이전해야 산업 집중화가 가능하다”며 “직원과 가족이 제주에 안정적으로 정착할 수 있도록 주거와 교육, 교통 여건을 마사회와 긴밀히 협의해 함께 마련하겠다”고 말했다.

사진 왼쪽부터 송영훈 제주도의회 의장, 우희종 한국마사회장, 위성곤 제주도지사.

송영훈 의장은 “제주도와 마사회가 함께 산업을 구체화하며 대한민국의 미래로 나아가기 바란다”며 “마사회 구성원들이 제주에 잘 적응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

우희종 한국마사회장은 “제주와 마사회는 깊은 인연을 맺어왔다”며 “경마에 말 문화가 더해진 대표적인 복합 공간이 제주인 만큼 앞으로도 관계를 이어가겠다”고 말했다. 이어 “제주도가 제시한 자료를 성실히 검토하겠다”고 답했다.

위 지사는 박근문 한국마사회 노동조합위원장을 만나 제안서를 전달하고 제주 이전에 대한 관심을 요청했다.

위 지사는 한국마사회가 제주로 이전할 경우 마사회와 꾸준히 협의해 입지 조건부터 임직원의 주거와 교육, 교통 문제까지 함께 풀어가겠다는 뜻을 밝혔다.

정부는 올해 4분기 내 이전 대상기관을 확정한 뒤 2027년부터 본격 이전에 착수할 예정이다.

제주도는 국토교통부에 한국마사회를 1순위 유치 희망 기관으로 제안했다.

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