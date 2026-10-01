LG화학·여수상의, ‘K-뉴딜 아카데미’로 여수 청년 인재 키운다

LG화학 전남광주 여수공장이 대한상공회의소 및 여수상공회의소와 손잡고 지역 청년들의 취업 경쟁력을 높이고 석유화학 산업의 미래를 이끌 인재 양성에 전격 나섰다.

1일 LG화학 여수공장에 따르면 공장은 정부의 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업의 일환으로 청년 실전형 인재 양성 프로그램인 ‘렛츠 그로우 위드 LG화학(Let's Grow with LG화학)’을 운영하고 있다.

한문선 여수상의 회장과 이현규 LG화학 여수공장 주재임원 상무가 개강식에 참석해 청년 교육생들과 기념촬영을 하고 있다. LG화학 제공

이 프로그램은 LG그룹이 올해 청년 1000명을 대상으로 신설한 ‘Let's Grow with LG’의 일환이다. LG화학은 오산과 여수에서 총 200명을 대상으로 12주간 400시간의 몰입형 교육을 진행하며, 여수 과정에는 1·2차에 걸쳐 최대 100명의 청년이 참여한다.

교육생들은 석유화학 산업 전반에 대한 이해를 바탕으로 생산, 품질, 공무, 환경안전, 물류, 구매 등 핵심 직무 실무를 배운다. 특히 생성형 AI 활용, 데이터 기반 문제 해결, AX(AI 전환) 사례 학습 등 디지털 역량 강화 교육도 병행된다.

여수 과정은 100% 현직 구성원이 직접 참여하는 사내강사 체계로 운영된다. 현장 경험과 노하우를 전달함은 물론 여수공장 투어와 직무 프로젝트, 커뮤니케이션·리더십·회복탄력성 교육을 연계해 청년들의 도전을 다각도로 지원한다.

여수상공회의소도 청년들의 지역 정착을 적극 뒷받침한다. 여수상의는 수료생들이 지역 내 우수 기업과 연결될 수 있도록 취업 연계 방안을 마련하고, 각종 청년 지원 사업과의 연계 정책을 추진할 계획이다.

한문선 여수상공회의소 회장은 “산업 전환기를 맞은 여수에 기술만큼 중요한 것이 변화를 이끌 청년 인재”라며 “교육을 이수한 청년들이 여수에서 배우고 일하며 꿈을 펼칠 수 있도록 취업 연계를 적극 지원하겠다”고 말했다.

LG화학 관계자는 “여수공장 임직원들이 직접 청년들의 성장을 응원하고 현장 경험을 공유하는 뜻깊은 사업”이라며 “지역사회와 함께 청년 역량 개발과 지역 산업 발전에 지속 기여하겠다”고 밝혔다.

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