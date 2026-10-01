콘진원, '2026 멕시코 K-박람회' 성료…수출상담 653건·관람객 4만 명 방문

멕시코 관람객들로 붐비는 ‘2026 멕시코 K-박람회’ 전시·체험 행사장 전경 (한국콘텐츠진흥원(KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY) 제공)

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 지난달 24일부터 27일까지(현지시간) 멕시코시티 CIEC WTC와 펩시센터(Pepsi Center)에서 열린 '2026 멕시코 K-박람회(K-EXPO MEXICO: All about K-style)'를 마쳤다고 밝혔다. 이번 박람회에는 현지 관람객 4만여 명이 찾았다. 국내 참가기업과 멕시코·중남미 바이어 간 수출상담은 총 653건, 상담액은 3,500만 달러 규모였다.

박람회는 국내 기업이 중남미 소비자와 사업 파트너를 함께 만나는 자리로 꾸려졌다. 관람객은 전시·체험 공간에서 한국의 콘텐츠와 라이프스타일을 경험했고, 참가기업은 수출 상담장에서 현지 바이어와 협력 방안을 논의했다.

지난달 24일부터 25일까지 진행된 B2B 프로그램에는 국내 기업 120여 곳과 멕시코 등 10개국 바이어 313곳이 참여했다. 상담 결과 300만 달러 규모의 업무협약(MOU) 53건과 약 90만 달러 규모의 계약 5건이 체결됐다.

콘진원은 방송·OTT, 게임, 캐릭터·지식재산(IP) 등 장르별 특성과 기업 수요에 맞춘 비즈니스 매칭을 지원했다. 현장에는 방송사, 유통기업, 음악·게임 분야 바이어가 참여해 K-콘텐츠에 관심을 보였다.

25일부터 27일까지 열린 B2C 전시·체험 행사에는 콘텐츠, 푸드, 뷰티, 관광, 라이프스타일 분야의 한국 기업과 기관이 참여했다. 한국관광공사, 한국농수산식품유통공사(aT), 대한화장품산업연구원, 중소벤처기업진흥공단 등 관계 기관과 삼성전자, 기아, LG전자, 아모레퍼시픽, LG생활건강, CJ제일제당, 농심, 넷플릭스 등 주요 기업이 콘텐츠와 제품을 선보였다. 관람객들은 K-푸드 시식과 쿠킹 프로그램, K-뷰티 체험, 한국 관광 콘텐츠, 게임·캐릭터·음악 프로그램 등을 즐겼다.

이번 박람회에서 처음 선보인 'K-콘텐츠 이펙트(K-CONTENT EFFECT)' 홍보관은 K-콘텐츠와 연관산업 제품을 연결해 한류를 일상으로 넓히는 체험형 공간으로 운영됐다. 드라마 등 방영작에 등장한 간접광고(PPL) 제품을 실제 생활공간처럼 꾸민 곳에 배치해, 관람객이 콘텐츠가 일상 소비로 이어지는 과정을 직접 체험하도록 했다.

25일에는 '케이팝 커버댄스 올-스타즈 인 멕시코'와 알파드라이브원 팬미팅이 열렸다. 26일 펩시센터 WTC에서 열린 '코리아 스포트라이트(KOREA SPOTLIGHT)' 공연에는 위너, 소유, 다영, 알파드라이브원, 터치드가 출연했고 관객 5,500명이 함께했다. 케이팝 커버댄스 우승팀의 특별 공연도 마련됐다.

김윤지 한국콘텐츠진흥원장은 "이번 박람회는 멕시코 현지 팬들이 K-콘텐츠와 한국의 다양한 제품을 함께 경험하고, 국내 기업들이 중남미 바이어와 새로운 사업 기회를 논의한 자리였다"며 "콘텐츠와 연관산업의 협력을 바탕으로 국내 기업의 중남미 진출이 구체적인 성과로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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