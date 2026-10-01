“역사의 산증인”… 서울 중구, 60년 이상 거주 ‘토박이’ 주민 찾는다 [지금 우리 동네는]

서울 중구가 60년 이상 지역에 거주한 ‘토박이’를 찾는다고 1일 밝혔다. 오랜 세월 구를 지켜온 주민을 예우하고 이들이 간직해 온 기억을 역사로 남기려는 취지다.

모집 대상은 1967년 1월 1일 이전부터 주민등록상 주소지를 구에 두고 60년 이상 계속 거주한 주민이다. 재개발 등 주택정책이나 군 복무 같은 공적 사유로 잠시 다른 지역으로 전출한 경우는 예외적으로 인정한다. 신청은 23일까지 거주지 동 주민센터에서 할 수 있다.

서울 중구 토박이회에서 활동 중인 어르신들이 유관순 동상 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 중구 제공

신청자는 기본 인적 사항과 집안의 자랑거리, 최초 정착 지역, 구에 얽힌 기억 등을 적어 제출하면 된다. 구는 심층 면담과 서류 검증을 거쳐 다음 달 말 최종 대상자를 선정하고 12월 중 토박이패와 토박이증을 수여할 예정이다.

선정된 주민에게는 다양한 예우와 혜택을 제공한다. 가구당 월 60L 상당의 종량제봉투를 지원하고 세목별 과세증명서 등 제증명 6종의 발급 수수료와 구 공영주차장 주차요금을 각각 50% 감면한다. 자치회관 프로그램 수강료는 전액 면제한다.

구는 1999년부터 60년 이상 거주한 주민을 발굴해 지난해까지 총 273명을 토박이로 선정했다. 2024년에는 ‘서울특별시 중구 토박이 예우 및 지원에 관한 조례’를 제정했다.

현재 토박이 106명이 ‘중구 토박이회’를 중심으로 활동 중이다. 이들은 지역 문화유산을 가꾸는 ‘내고장 문화재지킴이 운동’ 등에 참여하며 지역의 전통과 문화를 지키는 데 힘을 보태고 있다.

이들의 기억은 구의 역사를 기록하는 자료로도 쓰인다. 최근 서울역사박물관이 펴낸 서울생활문화자료조사 보고서 ‘신당동: 神·新·Hip(신·신·힙)’에도 토박이 어르신들이 들려준 이야기가 담겼다.

김길성 중구청장은 “60년 넘게 지역의 변화를 지켜본 주민들의 기억은 행정기록으로는 대신할 수 없는 소중한 역사”라며 “오랜 세월 구를 삶의 터전으로 지켜온 분들을 정성껏 예우하고 토박이 어르신들이 간직한 이야기가 다음 세대까지 이어질 수 있도록 전통과 문화를 지켜나가겠다”고 말했다.

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