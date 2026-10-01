與, "전두환 내란 아니다" 김태규에 "망언" 맹비난…징계안 제출

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 한병도 원내대표가 1일 국회에서 열린 정책조정회의에서 현안 관련 발언을 하고 있다. 2026.10.1 hkmpooh@yna.co.kr

더불어민주당이 12·12 군사반란 및 5·18 내란 혐의로 무기징역을 받은 전두환 전 대통령에 대해 "내란이 아니다"라고 언급한 국민의힘 김태규 의원에 대해 국회에 징계안을 제출했다.



천준호 원내운영수석부대표 등 원내지도부는 이날 오후 국회 의안과에 김태규 의원에 대한 징계안과 제명 촉구 결의안을 함께 제출했다.



천 운영수석부대표는 "국민들에게 총부리를 겨눈 윤석열과 전두환에 대해서 내란이 아니라고 얘기하고, 대한민국 헌정질서 파괴행위에 대해서 옹호하는 인물이 국회에 있다는 게 충격적이고 놀라지 않을 수 없다"고 말했다.



그러면서 "국회 차원의 징계 처리 절차가 진행되기 전에 국민의힘 스스로 김태규 의원을 징계하고 제명 절차에 들어가실 것을 촉구한다"고 덧붙였다.



앞서 민주당은 '5·18 왜곡 논란'을 빚은 국민의힘 이진숙 의원에 대한 제명 촉구 결의안도 지난 8월 범여권 주도로 본회의를 통과시킨 바 있다.



김 의원은 전날 한 유튜브에서 보수 진영에서 집중적으로 역사 왜곡 논란이 제기되고 있는 영화 '암살자(들)'에 대한 대화를 주고받다가 '전두환이 내란이냐'는 질문을 받고 "저는 아니라고 생각한다"고 답했다.



그는 "법적 판결이 났는데도 아니라고 하느냐"는 후속 질문에도 "단정적으로 내란이라고 하는 부분은 선뜻 동의하기 어렵고 역사적 평가가 더 필요한 부분"이라고 말했다. 그는 윤석열 전 대통령에 대한 질문에도 내란이 아니라는 취지로 답했다.



이에 대해 민주당 한병도 원내대표는 이날 "자신의 권력을 위해서 국민에게 총부리를 겨눈 독재자들을 어떻게 비호하고 두둔할 수가 있나"라며 "대한민국 민주주의의 위기이고 같은 의정활동을 하는 것 자체가 모욕스럽고 수치스럽다"고 비판했다.



그러면서 "이런 사람들이 국회의원으로 있으면 다시 권력을 위해 국민에게 총부리를 겨누는 일이 발생하더라도 또 옹호할 것"이라며 "진정 내란의 힘이 되기를 작정했나"라고 반문했다.



김한규 원내정책수석부대표도 "국민의힘의 원내 수석대변인이 공개적으로 한 발언이니 국민의힘의 공식 입장인가"며 "당장 김태규 의원을 모든 당직에게 사퇴시키고 당내 징계 절차를 진행하라"며 압박했다.



이주희 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "국민의힘은 헌정질서 부정 세력 집합소가 아니라면 전두환 내란을 부정하는 김 의원의 대변인직을 즉각 박탈하고 제명 징계해야 한다"고 촉구했다.



그러면서 "혹여 전두환을 옹호해야 윤석열을 지킬 수 있다는 계산이 깔린 것은 아닌가"라며 "대한민국 헌정질서를 부정한 희대의 망언을 즉각 철회하고, 5·18 희생자와 유가족, 국민 앞에 사죄하십시오"라고 강조했다.

<연합>

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