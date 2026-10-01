에미레이트항공 타면 두바이 명소 무료 입장

에미레이트 항공이 두바이 방문 승객을 대상으로 인기 관광 명소 무료입장권 등을 제공한다.

1일 에미레이트항공에 따르면 관광 명소 무료 입장권 제공 등이 포함된 이번 프로모션은 지난달 21일부터 오는 11일까지 두바이 왕복 항공권을 구매하고 12월 13일까지 두바이를 여행하는 전 클래스 승객을 대상으로 진행한다.

승객 1인당 약 20만원 상당의 무료 이용권이 주어지며 두바이 대표 명소인 아틀란티스 아쿠아벤처 워터파크, 로스트 월드 아쿠아리움,두바이 시티사이트시잉 홉온홉오프 버스 투어에 사용할 수 있다.

에미레이트 항공 부사장 겸 최고상업책임자 아드난 카짐은 “에미레이트 항공은 승객들이 두바이에서 더욱 풍성한 시간을 보낼 수 있도록 폭넓은 서비스를 마련하고 있다”라며 “이번 프로모션을 계기로 더 많은 승객들이 두바이의 대표 명소와 색다른 매력을 직접 경험하길 바란다”라고 말했다.

에미레이트 항공은 ‘마이 에미레이트 패스’를 통해 각종 할인과 특별 우대도 선보이고 있다. 항공 탑승권과 신분증을 제시하면 아랍에미리트 전역 수백 개 제휴 매장에서 할인 또는 부가 서비스를 받을 수 있다. ‘두바이 익스피리언스’에서는 각종 액티비티 가운데 예산과 취향에 맞는 상품을 고르고 개인 맞춤형 일정을 손쉽게 구성할 수 있다.

에미레이트 항공은 승객들이 보다 안심하고 출국할 수 있도록 귀국 보장을 포함한 여행 보험을 운영하고 있다. 분쟁 상황 발생 시 최대 2만5000달러의 의료비를 보장하고 최대 30일까지 체류 연장을 지원한다. 해당 보험은 항공권 예약 단계에서 구매하거나 기존 예약에 추가할 수 있다. 이와 함께 두바이행 고객에게는 횟수 제한 없는 무료 일정 변경, 최대 24시간 운임 유지, 낮아진 환불 수수료 등 보다 유연한 예약 조건이 적용된다.

상용 고객 우대 프로그램인 ‘에미레이트 스카이워즈’ 회원은 등급과 관계 없이 기내 무료 와이파이를 사용할 수 있으며 두바이와 아랍에미리트 전역 제휴처에서 마일리지를 적립하거나 사용할 수 있다.

두바이 국제공항에서는 두바이 면세점과 에미레이트 공식 스토어 등에서 마일리지 사용이 가능하고, 두바이 몰에서는 쇼핑 시 마일리지를 쌓을 수 있다. 또한 ‘스카이워즈 에브리데이’를 활용하면 쇼핑, 외식, 차량 이동 등 일상적인 소비 과정에서도 보유 마일리지를 캐시백 형태로 활용할 수 있다.

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