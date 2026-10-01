정하은·윤규성, 태권도 품새 나란히 조 1위로 결승행 [아시안게임]

한국 태권도 품새 대표 정하은(용인특례시청)과 윤규성(제2군단사령부)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 나란히 준결승 조 1위로 결선에 진출했다.



정하은은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 대회 여자 개인전 준결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 8.930점을 받아 조 1위로 결승에 올랐다.

1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 여자 품새 준결승 경기. 한국 정하은이 경연하고 있다. 연합뉴스

공인 품새 고려로 치른 1경기에서 정확도 3.600점과 표현력 5.420점을 합쳐 9.020점을 따낸 정하은은 음악에 맞춰 동작을 펼치는 자유 품새에서도 기술력 5.280점, 연출력 3.560점으로 8.840점을 기록했다.



두 부문 모두 조 최고점을 받은 정하은은 2위 티따리 깨우올란와수(태국·8.720점)를 평균 점수에서 0.210점 차로 앞섰다.



남자부에 출전한 윤규성도 준결승 B조에서 평균 8.940점을 기록하며 조 1위로 결선행 티켓을 따냈다.

1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 여자 품새 준결승 경기. 한국 정하은이 경연하고 있다. 연합뉴스

윤규성은 공인 품새 금강에서 정확도 3.500점, 표현력 5.440점으로 8.940점을 받았다.



이어 자유 품새에서도 기술력 5.400점과 연출력 3.540점을 합쳐 8.940점을 기록했다.



이번 대회 품새는 선수끼리 맞붙어 승자를 가리는 토너먼트 대신 점수로 다음 라운드 진출자를 정하는 컷오프 방식으로 진행된다.



남녀 모두 준결승 두 조에서 상위 4명씩, 총 8명이 결선에 올라 메달을 다툰다. 준결승과 결선에서는 공인 품새와 자유 품새를 한 차례씩 펼쳐 두 점수의 평균으로 순위를 가린다.



나란히 생애 첫 아시안게임에 출전한 정하은과 윤규성은 동반 우승에 도전한다.



정하은은 지난해 라인·루르 하계세계대학경기대회 개인전 은메달리스트다.



윤규성은 2024년 세계품새선수권대회 자유 품새 개인전에서 은메달을 딴 이후 올해 아시아선수권대회에선 같은 종목 정상에 올랐다.



품새가 아시안게임 정식 종목으로 처음 채택된 2018 자카르타·팔렘방 대회에서는 강민성이 남자 개인전 금메달을 따냈다.



2022 항저우 대회에서는 강완진과 차예은이 남녀 개인전 금메달을 거머쥐었다.



윤규성은 한국의 아시안게임 태권도 품새 남자 개인전 3회 연속 금메달을, 정하은은 여자 개인전 2회 연속 금메달을 노린다.

<연합>

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