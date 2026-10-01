신한은행 “고객 2만5000명 정보 유출… 주민번호·CI·연소득 포함”

신한은행이 고객 2만5000명의 주민등록번호와 연계정보(CI), 연소득 등 개인정보가 유출됐다고 1일 밝혔다. 고객 피해가 확인될 경우 전액 보상할 방침이라고 했다.

신한은행은 “최근 외부에서 인증을 우회하는 비정상적인 방법으로 일부 서비스에 접근해 고객의 개인(신용)정보를 유출한 사실을 확인했다”며 “고객과 국민에게 깊이 사과드린다”고 발표했다.

신한은행이 고객 2만5000명의 주민등록번호와 연계정보(CI), 연소득 등 개인정보가 유출됐다고 1일 밝혔다. 고객 피해가 확인될 경우 전액 보상할 방침이라고 했다. 서울 중구 신한은행 본점. 연합뉴스

이날까지 파악된 내용에 따르면 약 2만5000여명의 고객정보가 유출됐다. 일부 고객의 주민등록번호(66건)와 CI(97건)를 포함해 고객명, 전화번호, 연소득, 산출한도 등 대출 신청과 관련된 개인(신용)정보가 빼돌려졌다.

신한은행은 “이번 정보 유출로 인한 고객 피해가 확인될 경우 책임을 다해 전액 보상할 방침”이라며 “고객 피해를 최소화하기 위해 필요한 보호조치와 후속 대응에도 모든 역량을 집중할 계획”이라고 전했다.

정보 유출 여부와 관련 내용은 신한은행 홈페이지(www.shinhan.com) 별도 메뉴에서 확인할 수 있다. 홈페이지→고객센터→보안서비스→개인정보보호정책→고객정보 유출 조회 화면 순서로 들어가면 된다. ‘신한 슈퍼SOL 앱’에도 1일 중 확인 메뉴가 마련된다. 피해 신고와 기타 문의에 신속히 대응하기 위한 전담 상담센터(1544-2946)도 운영된다.

신한은행은 정보 유출 사실을 인지한 즉시 비상대책반을 구성하고 전사적 비상대응체계를 가동했다. 외부 인터넷주소(IP) 차단, 관련 서비스 중단, 신규 보안정책 적용 등 추가 피해를 방지하기 위한 긴급조치를 완료했다.

정상혁 신한은행장은 “고객의 소중한 자산과 정보를 보호해야 하는 금융회사에서 정보 유출 사고가 발생한 데 대해 무거운 책임을 통감한다”며 “고객 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점을 진심으로 사과드린다”고 말했다.

이어 “고객의 불안을 해소하고 안심하고 신한은행을 이용하실 수 있도록 피해 복구와 재발 방지에 모든 역량을 투입하겠다”며 “고객 안전과 신뢰를 회복하는 일에 임직원 모두가 최선을 다하겠다”고 말했다.

이와 관련 금융감독원은 전날 신한은행에서 대출 모집 관련 정보가 일부 유출된 것을 확인하고 이날 현장조사에 나섰다.

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