李대통령 "알래스카 LNG, 상업성 전제로 착수…원전도 보장돼야"

이재명 대통령은 1일 미국과의 관세협상 결과인 대미 투자 사업에 관해 '상업적 합리성'이 전제돼야 한다고 재차 강조했다.



이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "미국이 발표한 대미 투자 사업 중 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업은 상업성이 확인되고 대한민국의 법 절차에 부합하는 것을 전제로 'working'에 착수하기로 했다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사. 청와대사진기자단

이 대통령이 쓴 'working'은 구체적 사업성을 검토하는 작업을 의미하는 것으로 보인다. 산업부도 이날 알래스카 LNG 프로젝트에 관해 "투자 여부나 규모에 대해서는 정해진 바가 없다"며 "검토에 착수한다는 것"이라고 밝힌 바 있다.



이 대통령은 또 "원자력발전소 역시 구체적 발전소 단위로 상업성이 보장돼야 한다"고 못 박았다.



수익배분에 관해선 "투자 손실 최소화와 원리금 상환 보장을 위해 모든 투자사업의 원리금이 회수될 때까지 모든 투자사업의 이익 배분은 원리금이 상환된 사업도 5대 5를 유지한다"고 설명했다.



기존 합의 내용은 '투자 수익은 미국과 한국이 원리금 상환 전까진 5:5, 원리금 상환 후에는 9:1로 배분한다'는 것이었는데, 배분 조건 영역에서 보다 진전된 협상이 이뤄진 것으로 보인다.



이 대통령은 그러면서 "어려움 속에서도 대미 투자 협상에 최선을 다했고 좋은 결과를 내준 김정관 산업통상부 장관과 통상교섭본부에 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 백악관 집무실에서 진행한 발표에서 한국의 알래스카 프로젝트 참여를 공식화했다.



하워드 러트닉 미 상무장관은 투자 규모가 500억달러를 넘길 것이며 원자로가 미국 오하이오·테네시·사우스캐롤라이나·켄터키주에 지어질 것이라고도 설명했다.

<연합>

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