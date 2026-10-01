‘우(右)’ 대신 ‘좌(左)’… “함께 해주세요, 좌아하게” SNS 글 올린 李 대통령

이재명 대통령이 1일 엑스(X)에서 ‘우아하다’라는 표현을 대신해 진보 지지층 사이에서 쓰이는 신조어인 ‘좌아하다’라는 표현을 사용하면서 관심이 쏠리고 있다.

이 대통령은 이날 엑스에서 이재명정부의 성과를 부각하며 응원하는 한 지지자의 글을 재인용하면서 “많이들 함께해달라. 좌아하게 말이다”라고 썼다.

이재명 대통령이 1일 엑스(X)에서 ‘우아하다’라는 표현을 대신해 진보 지지층 사이에서 쓰이는 신조어인 ‘좌아하다’라는 표현을 사용하면서 관심이 쏠리고 있다. 뉴스1

해당 용어는 최근 진보 성향 온라인 커뮤니티 등에서 우아하다는 말을 대신해 사용되고 있는 신조어다. 특히 이 대통령 지지자층을 중심으로 많이 쓰이고 있는 것으로 알려졌다.

이 대통령은 최근 여러 차례 사회관계망서비스(SNS)를 통한 지지자들과의 소통에 관한 생각을 밝히면서 직접 소통의 폭을 넓혀가고 있다. 다만 일각에서는 이날 게시글을 두고 대통령의 언어가 갖는 무게감이 큰 만큼 대통령이 진보 커뮤니티에서 만들어진 신조어를 사용한 것이 좌우를 초월한 ‘모두의 대통령’을 표방해온 이 대통령의 기조와는 맞지 않는다는 지적이 나오기도 했다.

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